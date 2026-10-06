Bruka Albanije protiv najgore reprezentacije sveta!

Fudbalska reprezentacija Albanije pobedila je San Marino rezultatom 2:1 (1:0) u četvrtom kolu C Lige nacija Grupa 1.

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Šok nad šokovima priredili su reprezentativci Albanije svojim navijačima i umalo doživeli jedan od najvećih šamara u istoriji ovog nacionalnog tima.

Iako su pre meča važili za apsolutnog favorita protiv "moćnog" San Marina, albanska selekcija je "preživela" neviđeno brukanje u okršaju sa jednom od najslabijih, ako ne i najgorom evropskom ekipom pod okriljem UEFA.

Na semaforu je do 90. minuta pisalo 1:1, pa se činilo da će izabranici italijanskog selektora Ronalda Marana, koji je na toj funkciji nasledio Silvinja posle slabih rezultata Brazilca, ali se ni on nije proslavio, doživeti fijasko.

Nema sumnje da bi remi bio najveći "šamar" u karijeri Italijana, koji ni u najcrnjim snovima nije mogao da nasluti. Ipak, blamaže ga je spasio dosuđen penal u nadoknadi vremena.

Sve je krenulo po planu za Albance, pošto je Kristijan Aslani doneo prednost domaćinu. Pogodio je fudbaler Al Džazire već u 11. minutu i činilo se da rutinski posao čeka Albance, međutim...

Totalni šok usledio je u 66. minutu, kada je Lorenco Lazari bio strelac za San Marino, donevši izjednačenje autsajderu, pa je na semaforu pisalo 1:1.

Držali su se gosti, odolevali sve do 90. minuta i sudijske nadoknade, kada je dosuđen penal za Albance, koji je Aslani pretvorio u gol i, ipak, pobedu domaće selekcije od 2:1.

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Pao je kamen sa srca Maranu, ali su igrači San Marina propisno obrukali albanske fudbalere.

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