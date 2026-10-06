Zvezda oduševila sve Delije! "Trenira sa ekipom"!
Crveno-beli imaće jači kadar u nastavku sezone.
Sa Marakane je stigla vest koja će obradovati sve navijače Crvene zvezde!
Posle duže pauze zbog povrede, Rade Krunić će se staviti na raspolaganje šefu stručnog štaba Albertu Rijeri.
Iskusni vezista ponovo trenira u timu sa Marakane, podsetimo, momak rodom iz Foče nije igrao od 180. Večitog derbija i sada će biti na raspolaganju španskom treneru za predstojeće izazove u Superligi i Ligi konferencije.
- Nakon kraće pauze zbog povrede, vezni fudbaler našeg tima Rade Krunić ponovo je počeo da trenira sa ekipom - saopštili su crveno-beli.
Podsetimo, nekadašnji fudbaler Donjeg Srema, Empolija Milana i Fenerbahčea, propustio je utakmice protiv Radnika, IMT, pančevačkog Železničara i Radničkog iz Niša.
Tokom reprezentativne pauze, Krunić se maksimalno posvetio potpunom oporavku i predstavljaće veliko pojačanje za srpskog šampiona pred utakmicu protiv Lugana, koja je na programu u četvrtak, u Ligi konferencije.
Crveno-beli će prvi meč posle pauze odigrati u subotu protiv Radničkog, dok sledećeg četvrtka putuju u Švajcarsku na megdan već pomenutom Luganu.
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