Kristijano Ronaldo prelomio! Evo šta je uslov da se vrati u reprezentaciju Portugala

Kristijano Ronaldo (41) navodno ne namerava da se vrati u reprezentaciju Portugalije sve dok je Žorž Žezus selektor.

Credit: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Ovu vest je plasirao poznati portugalski novinar Rui Santos, koji je za CNN Portugal otkrio nove detalje sukoba između najveće zvezde i šefa stručnog štaba nacionalnog tima.

Ronaldo je napustio reprezentativni kamp nakon što je celu utakmicu protiv Norveške, odigranu 27. septembra, proveo na klupi za rezerve. To je bio prvi put u poslednjih 18 godina da u jednom meču za Portugaliju nije dobio ni minut na terenu.

Nakon toga je propustio tri treninga i definitivno otišao iz kampa pre poslednje dve utakmice koje je reprezentacija igrala u ovom ciklusu.

- Prema mojim saznanjima, poručio je da se neće vraćati u reprezentaciju barem dok je Žorž Žezus na klupi. Nimalo nije zadovoljan načinom na koji je vođen ceo ovaj proces, a posebno su ga razljutile javne izjave selektora - otkrio je Santos.

Novinar je dodao da je Ronaldo potpuno izgubio poverenje zbog očiglednih kontradikcija:

- Sa jedne strane, izražena je želja da se Kristijano vrati kako bi igrao u Ligi nacija, a sa druge strane stižu izjave poput: 'Niko nikome nema šta da se izvinjava, nisam ovde da tražim izvinjenja, ja biram tim.' To je bila čista demonstracija autoritativne moći. Cilj je trebalo da bude uključivanje Kristijana Ronalda u celu priču, a ne njegovo isključivanje, ali plan očigledno nije uspeo.

Selektor Žorž Žezus je nakon poslednje utakmice pokušao da spusti tenzije i poručio da bi Ronaldo mogao ponovo da se nađe na spisku već za sledeće reprezentativno okupljanje.

- Što se mene tiče, sve je otvoreno. Na Kristijanu je da odluči o svom životu. Ako bude igrao u klubu i imao želju da bude deo nacionalnog tima za sledeće okupljanje, zašto da ne? Sujeta? Nema je. Bio je to samo jedan nesporazum koji se, po mom mišljenju, lako rešava. Da bi se dve osobe dogovorile, obe moraju da razgovaraju i nađu zajednički jezik - izjavio je Žezus.

Ipak, selektor je naglasio da Ronaldov status po prirodi stvari izaziva mnogo veću pažnju javnosti nego što je to slučaj sa ostalim fudbalerima:

- Samo zato što je reč o njemu, koji je s pravom živi simbol ove zemlje, napravljen je ogroman problem oko toga što se zagrevao, a nije ušao u igru. Koliko se igrača danas zagrevalo pa nije dobilo šansu? Hoće li zbog toga biti problema? Neće. Sa Kristijanom je drugačije. Ako bude želeo i ako bude nastupao za Al Nasr, biće u timu. Razgovarali smo pre ovog okupljanja, razgovaraćemo i pre sledećeg. On je taj koji donosi konačnu odluku“.

Odmah po napuštanju kampa, Ronaldo se oglasio saopštenjem na svom Instagram profilu, ne krijući ogromno nezadovoljstvo trenutnom situacijom:

- Nakon konferencije za medije selektora i razgovora koji sam obavio sa predsednikom Fudbalskog saveza Portugalije, doneo sam odluku da napustim kamp reprezentacije. Kada za to dođe vreme, svim Portugalcima ću otkriti pravu istinu o razlozima koji su doveli do mog odlaska iz državnog tima, kojem sam uvek bio maksimalno posvećen. Sada je trenutak da poželim sreću Portugaliji i svojim saigračima“.



Dok sukob tinja, Portugalija je i bez svog kapitena nastavila sa pobedama. Otkako je preuzeo kormilo reprezentacije, Žorž Žezus ima maksimalan učinak od četiri pobede iz četiri meča.







