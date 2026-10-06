Bivši fudbaler Zvezde žestoko isprozivao reprezentativca Hrvatske

Razlog je loša partija protiv Engleske

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Ne stišava se bura u hrvatskom fudbalu nakon teškog poraza od Engleske, a oštre reči i kritike pljušte sa svih strana. Posebno oštar i direktan bio je nekadašnji golman Crvene zvezde Tomislav Ivković, koji je svu krivicu svalio na defanzivca Bajerna, Josipa Stanišića.

Ivković, koji je sredinom osamdesetih godina sa velikim uspehom nosio dres beogradske Crvene zvezde (od 1983. do 1985. godine) i sa crveno-belima osvojio titulu prvaka Jugoslavije i Kup, danas radi kao stručni konsultant. U svojoj analizi na tamošnjoj nacionalnoj televiziji nije štedeo igrače „vatrenih“, a posebno mu je za oko zapeo pristup Josipa Stanišića.

– Stanišić je najopušteniji od svih igrača, najodgovorniji u utakmici. Dečko je toliko opušten za vreme meča, a u Bajernu nije ni približno u takvom stanju – bez dlake na jeziku počeo je nekadašnji golman beogradskih crveno-belih.

Ivković smatra da se fudbaler Bajerna ponaša nadobudno i da ne poštuje saigrače onako kako bi trebalo.

– Njegov pristup je kao da je iznad ostalih. Misli da je sve što napravi dobro. Međutim, nije! Ne zatvara štopere, ne igra dobro „jedan na jedan“, ostaje previsoko... Zaboravlja da ovo nije Bajern – zagrmeo je Ivković.

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Pored kritika na račun beka, bivši čuvar mreže Jugoslavije i Zvezde osvrnuo se i na kompletnu atmosferu u svlačionici, poručivši da stvari unutar ekipe odavno nisu onakve kakve su nekada bile:

– U šali bih rekao: ne može nas sada ni velika dizalica podići iz ove situacije. Uveravam vas da sigurno fali nešto što se tiče odnosa i atmosfere. Možda neki igrači nisu zadovoljni minutažom, možda su očekivali više. Naravno da onda reaguju na razne načine. Voleo bih da nije tako, ali iskreno, atmosfera nije na onom nivou na kom je bila ranije – zaključio je Ivković.