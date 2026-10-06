Bivši fudbaler Zvezde žestoko isprozivao reprezentativca Hrvatske
Razlog je loša partija protiv Engleske
Ne stišava se bura u hrvatskom fudbalu nakon teškog poraza od Engleske, a oštre reči i kritike pljušte sa svih strana. Posebno oštar i direktan bio je nekadašnji golman Crvene zvezde Tomislav Ivković, koji je svu krivicu svalio na defanzivca Bajerna, Josipa Stanišića.
Ivković, koji je sredinom osamdesetih godina sa velikim uspehom nosio dres beogradske Crvene zvezde (od 1983. do 1985. godine) i sa crveno-belima osvojio titulu prvaka Jugoslavije i Kup, danas radi kao stručni konsultant. U svojoj analizi na tamošnjoj nacionalnoj televiziji nije štedeo igrače „vatrenih“, a posebno mu je za oko zapeo pristup Josipa Stanišića.
– Stanišić je najopušteniji od svih igrača, najodgovorniji u utakmici. Dečko je toliko opušten za vreme meča, a u Bajernu nije ni približno u takvom stanju – bez dlake na jeziku počeo je nekadašnji golman beogradskih crveno-belih.
Ivković smatra da se fudbaler Bajerna ponaša nadobudno i da ne poštuje saigrače onako kako bi trebalo.
– Njegov pristup je kao da je iznad ostalih. Misli da je sve što napravi dobro. Međutim, nije! Ne zatvara štopere, ne igra dobro „jedan na jedan“, ostaje previsoko... Zaboravlja da ovo nije Bajern – zagrmeo je Ivković.
Pored kritika na račun beka, bivši čuvar mreže Jugoslavije i Zvezde osvrnuo se i na kompletnu atmosferu u svlačionici, poručivši da stvari unutar ekipe odavno nisu onakve kakve su nekada bile:
– U šali bih rekao: ne može nas sada ni velika dizalica podići iz ove situacije. Uveravam vas da sigurno fali nešto što se tiče odnosa i atmosfere. Možda neki igrači nisu zadovoljni minutažom, možda su očekivali više. Naravno da onda reaguju na razne načine. Voleo bih da nije tako, ali iskreno, atmosfera nije na onom nivou na kom je bila ranije – zaključio je Ivković.
Preporučujemo
Problem za Filadelfiju: NBA šampion doživeo tešku povredu
06. 10. 2026. u 11:58
Kumovao šokantnom porazu Zvezde: Sjajni Džamaja Nil MVP drugog kola Aba lige
06. 10. 2026. u 11:35
Zvezdaše ovo zanima: Crveno-beli objavili cene karata za Kopenhagen
06. 10. 2026. u 11:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Posle bruke od Engleza, Hrvatima se piše nova katastrofa! Razigrani svetski šampion neće imati milosti na "Poljudu"
Hrvatska će večeras Splitu (20.45) pokušati da zaboravi jednu od najgorih večeri u svojoj istoriji, ali joj u goste dolazi verovatno najteži mogući rival. Španija je u neverovatnoj seriji, postiže golove kao od šale i posle četiri uzastopne pobede protiv "kockastih" jasno je zašto je veliki favorit.
06. 10. 2026. u 07:13
FMP SAVLADAO CRVENU ZVEZDU! Istorija ispisana u Železniku
U drugom kolu ABA lige, FMP je savladao Crvenu zvezdu sa 90:89.
04. 10. 2026. u 19:56
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)