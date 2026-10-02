Svet na ivici haosa, a Evropa gleda u Srbiju

Utakmica trećeg kola B3 grupe Lige nacija između Republike Irske i Austrije u Dablinu prekinuta je dva puta tokom prvog poluvremena zbog masovnog političkog protesta domaćih pristalica.

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Prvi prekid dogodio se oko 20. minuta utakmice kada su irski navijači zasuli travnjak Aviva stadiona stotinama teniskih loptica. Na lopticama su bile zaleđene nalepnice sa palestinskom zastavom i porukom "#StopTheGame". Holandski arbitar Alard Lindhaut morao je da pošalje igrače na kraći odmor dok obezbeđenje i redari nisu očistili teren.

Samo petnaest minuta kasnije, meč je ponovo zaustavljen jer je jedan navijač sa velikom zastavom Palestine utrčao na teren, nakon čega ga je obezbeđenje savladalo i iznelo sa stadiona.

Iza ovog nesvakidašnjeg protesta stoji aktivistička organizacija „Stop the Game“, koja vrši ogroman pritisak na Fudbalski savez Irske (FAI) sa zahtevom da reprezentacija potpuno bojkotuje i odbije da igra mečeve protiv Izraela zbog ratnih sukoba i stradanja civila u Gazi.

Ovaj politički potres direktno se tiče i Srbije. Naime, predstojeća utakmica između Irske i Izraela, u kojoj su Irci formalni domaćini, iz bezbednosnih razloga i procena UEFA premeštena je na neutralni teren u Srbiju. Meč će se odigrati na stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli i to iza zatvorenih vrata, odnosno bez prisustva publike.

Tenzije unutar samog irskog tima traju danima. Reprezentativci su dugo većali da li uopšte treba da igraju ove sporne utakmice, a nakon glasanja većina je odlučila da izađe na teren kako bi izbegli rigorozne kazne i suspenziju od strane UEFA.

Ipak, rezervni golman Gavin Bazunu odbio je da bude deo tima i samoinicijativno je napustio reprezentativni kamp iz ličnih i moralnih razloga, pruživši tako solidarnost palestinskom narodu.

Što se samog fudbala tiče, Irska je ispustila veliku prednost. Golovima Troja Parota vodili su sa 2:0 na poluvremenu, ali je Austrija u nastavku uspela da postigne dva pogotka preko Prasa i Gregoriča i postavi konačnih 2:2, čime su Irci pali na treće mesto u grupi, iza Austrije i fudbalske reprezentacije tzv. Kosova.

