Svet na ivici haosa, a Evropa gleda u Srbiju
Utakmica trećeg kola B3 grupe Lige nacija između Republike Irske i Austrije u Dablinu prekinuta je dva puta tokom prvog poluvremena zbog masovnog političkog protesta domaćih pristalica.
Prvi prekid dogodio se oko 20. minuta utakmice kada su irski navijači zasuli travnjak Aviva stadiona stotinama teniskih loptica. Na lopticama su bile zaleđene nalepnice sa palestinskom zastavom i porukom "#StopTheGame". Holandski arbitar Alard Lindhaut morao je da pošalje igrače na kraći odmor dok obezbeđenje i redari nisu očistili teren.
Samo petnaest minuta kasnije, meč je ponovo zaustavljen jer je jedan navijač sa velikom zastavom Palestine utrčao na teren, nakon čega ga je obezbeđenje savladalo i iznelo sa stadiona.
Iza ovog nesvakidašnjeg protesta stoji aktivistička organizacija „Stop the Game“, koja vrši ogroman pritisak na Fudbalski savez Irske (FAI) sa zahtevom da reprezentacija potpuno bojkotuje i odbije da igra mečeve protiv Izraela zbog ratnih sukoba i stradanja civila u Gazi.
Ovaj politički potres direktno se tiče i Srbije. Naime, predstojeća utakmica između Irske i Izraela, u kojoj su Irci formalni domaćini, iz bezbednosnih razloga i procena UEFA premeštena je na neutralni teren u Srbiju. Meč će se odigrati na stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli i to iza zatvorenih vrata, odnosno bez prisustva publike.
Tenzije unutar samog irskog tima traju danima. Reprezentativci su dugo većali da li uopšte treba da igraju ove sporne utakmice, a nakon glasanja većina je odlučila da izađe na teren kako bi izbegli rigorozne kazne i suspenziju od strane UEFA.
Ipak, rezervni golman Gavin Bazunu odbio je da bude deo tima i samoinicijativno je napustio reprezentativni kamp iz ličnih i moralnih razloga, pruživši tako solidarnost palestinskom narodu.
Što se samog fudbala tiče, Irska je ispustila veliku prednost. Golovima Troja Parota vodili su sa 2:0 na poluvremenu, ali je Austrija u nastavku uspela da postigne dva pogotka preko Prasa i Gregoriča i postavi konačnih 2:2, čime su Irci pali na treće mesto u grupi, iza Austrije i fudbalske reprezentacije tzv. Kosova.
Preporučujemo
METALAC GOSTUJE UBU: Za vikend 5. kolo rukometne Super B lige
02. 10. 2026. u 00:10
Parket Arene je napustio u suzama! Oglasio se Majk Džejms, evo šta je povredio!
01. 10. 2026. u 23:56
Ovo je surova realnost! Srbija u teškoj situaciji, ovo je stanje na tabeli u Ligi nacija
01. 10. 2026. u 23:45
LIGA NACIJA: Neki novi Portugal, može i bez Ronalda!
01. 10. 2026. u 23:33
Putin poslao poruku: Nadam se da će Vučić biti premijer Srbije
2026-10-01 19:20:00
Novi Putinov namet: Udara po džepu, evo kako to utiče na Ruse u Srbiji
2026-10-01 15:39:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tadić optimističan pred Nemačku: "Najbitnije je da radimo kolektivno i timski"
KAPITEN reprezentacija odgovorio je na par novinarskih pitanja na pres konferenciji uoči obračuna sa Nemačkom koji se sutradan igra na "Alijanc areni" od 20.45.
30. 09. 2026. u 19:36 >> 19:36
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)