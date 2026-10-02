Kraj drame! Novi ugovor i 200 miliona briga manje za Durena

NAKON višemesečnih pregovora Pistonsi i Džejlen Duren su konačno dogovorili produžetak saradnje. Talentovani centar će u narednih pet godina zaraditi čak 200 miliona dolara.

Tanjug/AP Photo/Duane Burleson

Detroit je prošle godine imao dosta uspešnu kampanju, ostvario je preko 60 pobeda u regularnoj sezoni, prošao prvu rudnu plej-ofa, ali mladi Pistonsi nisu mogli protiv Klivlenda koji je bio bolji od njih u sedam mečeva.

To je odlična osnova za budućnost tima koji predvodi Kejd Kaningem, potpisan je nov ugovor sa Usar Tompsonom, ali u pregovorima sa Durenom je zapelo.

Razlog je bio taj što je talentovani centart tražio maksimalni ugovor i 250 miliona na pet godina, što Detroit nikako nije hteo mu da.

Duren jeste imao odličnu regularnu sezonu i dosta je napredovao, bio je deo treće najbolje petorke NBA lige, ali tokom plej-ofa je igrao daleko ispod očekivanja i čak se trener Bikerstaf na nekoliko mečeva više oslanjao na rezervnog centra Pola Rida.

Usledili su veoma napeti pregovori tokom leta, ni jedna ni druga strana nije htela da popusti, Duren je pretio prelaskom u Sakramento sa kojim se dosta povezivao, nije se pojavio na medija deju, ali izgleda je na kraju shvatio da ne zaslužuje maksimalan ugovor i prihvatio je poslednju ponudu Pistonsa.

Dvadesetdvogodišnji centar će u narednih pet godina zagarantovano dobiti 200 miliona dolara i nastaviće karijeru u Detroitu.

Na taj način su Pistonsi uspeli da zadrže svoja tri mlada igrača (Kaningem, Duren, Tompson) na kojima će graditi tim i biće zanimljivo videti da li će im se to isplatiti.

Jedno je sigurno, bivši student Memfisa sada ima 200 miliona briga manje pred početak nove sezone koja počinje 20. oktobra.