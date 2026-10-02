Evo gde i kada možete gledati meč Partizana protiv Bajerna u Evroligi!

Crno-beli jure treći uzastopni trijumf na startu najeltinijeg evropskog košarkaškog takmičenja.

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Partizan igra sjajno na početku Evrolige, u prvom kolu je rutinski savladao Milano (92:76) pred svojim navijačima, dok je početkom ove nedelje bio bolji i od Pariza na strani (92:79), tako da večeras na gostovanju Bajernu (20.00 Arena 1 premium) juri treći uzastopni trijumf u Evroligi.

"Parni valjak" ima priliku da ispiše istoriju kluba, pošto nikada nije započeo Evroligu sa tri pobede i motiva mu neće faliti ove večeri u Minhenu.

Što se tiče Bajerna, on je iznenadio Hapoel u prvom kolu, ali je zato nakon toga ubedljivo poražen od Fenera koji mu je ubacio čak 100 poena (100:76).

Ovo će Bavarcima biti prvi meč na domaćem terenu u EL ove sezone, ali pitanje je koliko će imati podrške pošto partizanovi navijači već godinama "preuzimaju" navijanje u "BMV parku".

Prošle sezone, Partizan je oba puta savladao Bajern, 92:85 u Beogradu i 67:63 u Minhenu.