Evo gde i kada možete gledati meč Partizana protiv Bajerna u Evroligi!
Crno-beli jure treći uzastopni trijumf na startu najeltinijeg evropskog košarkaškog takmičenja.
Partizan igra sjajno na početku Evrolige, u prvom kolu je rutinski savladao Milano (92:76) pred svojim navijačima, dok je početkom ove nedelje bio bolji i od Pariza na strani (92:79), tako da večeras na gostovanju Bajernu (20.00 Arena 1 premium) juri treći uzastopni trijumf u Evroligi.
"Parni valjak" ima priliku da ispiše istoriju kluba, pošto nikada nije započeo Evroligu sa tri pobede i motiva mu neće faliti ove večeri u Minhenu.
Što se tiče Bajerna, on je iznenadio Hapoel u prvom kolu, ali je zato nakon toga ubedljivo poražen od Fenera koji mu je ubacio čak 100 poena (100:76).
Ovo će Bavarcima biti prvi meč na domaćem terenu u EL ove sezone, ali pitanje je koliko će imati podrške pošto partizanovi navijači već godinama "preuzimaju" navijanje u "BMV parku".
Prošle sezone, Partizan je oba puta savladao Bajern, 92:85 u Beogradu i 67:63 u Minhenu.
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