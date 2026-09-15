Ne da se Partizanu, opet mu kradu željeno pojačanje - Denver uzima mlado krilo
Moraće crno-beli da se okrenu drugim opcijama na NBA tržištu.
Američki košarkaš Kem Vitmor (22), po svemu sudeći, definitivno neće pojačati Partizan ovog leta!
Nekadašnji član Hjustona i Vašingtona trenutno je bez kluba, a nedavno su mediji u SAD tvrdili da je najbliži prelasku u Čikago. Međutim, situacija se sada promenila, pa bi momak rodom iz Merilenda mogao da završi u Denveru kod našeg Nikole Jokića (31).
Naime, poznati NBA insajder Mark Stajn je objavio da su Nagetsi tim na koji treba obratiti pažnju kada je u pitanju Vitmor. To ne znači da je konačan dogovor postignut, već da u Koloradu ozbiljno razmatraju dovođenje talentovanog krila.
Ukoliko on zaista završi u ekipi koju sa klupe vodi Dejvid Adelman (45), to će biti drugi igrač kog je Denver uzeo crno-belima ispred nosa. Prethodno je sjajni šuter Loni Voker (27) bio primarna meta "parnog valjka", ali kada je stigao poziv iz Amerike, sve je palo u vodu.
Što se tiče Vitmora, on je nedavno, nakon velikog trejda u Klivlend, dobio otkaz i postao neograničeno slobodan agent. Trener Partizana Đoan Penjaroja (57) u njemu je video idealno pojačanje na poziciji "tri", pogotovo zbog sjajnih fizičkih predispozicija, brzine i sposobnosti da individualnim potezima rešava situacije u napadu.
S druge strane, mladi as na parketu nije bio još od decembra prošle godine. Imao je problema usled krvnog ugruška u desnom ramenu, zbog čega je bio na pauzi. I pored toga mu je Evropa u drugom planu, a prioritet ostanak u NBA.
Inače, kema su izabrali Roketsi na draftu 2023. i to kao 20. pika. Dosad je u najjačoj ligi sveta odigrao 119 utakmica, a imao je prosečan učinak od 10,5 poena i 3,3 skoka po meču.
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