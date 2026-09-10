Košarka

NEVIĐEN SKANDAL USRED TEKSASA! Donald Tramp zbog Luke Dončića zagrmeo kao nikad pre

М.П.

10. 09. 2026. u 08:30

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Američki predsednik Donald Tramp ponovo je uspeo da uzdrma sportsku javnost u SAD, a ovoga puta njegova direktna meta bili su čelnici NBA franšize Dalas Maveriks.

НЕВИЂЕН СКАНДАЛ УСРЕД ТЕКСАСА! Доналд Трамп због Луке Дончића загрмео као никад пре

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Govoreći na republikanskoj konvenciji, Tramp je otvorio najbolniju ranu lokalnih navijača – šokantni odlazak slovenačke superzvezde Luke Dončića u Kaliforniju.

Ono što celoj situaciji daje posebnu dozu ironije jeste činjenica da je predsednik ove oštre kritike uputio direktno sa bine montirane u "American Airlines Centru", dvorani u kojoj Maveriksi igraju svoje domaće utakmice.

Iako je pred okupljenima otvoreno priznao da košarka nije njegova primarna ekspertiza, šef Bele kuće nije birao reči kada je komentarisao poslovne poteze menadžmenta iz Dalasa.

- Ne razumem taj trejd! Moram da vam kažem, jednostavno ga ne razumem. Taj posao uopšte nije dobar - poručio je Tramp sa govornice, što je izazvavši ovacije u dvorani.

On se tu nije zaustavio, već je otišao korak dalje, ocenivši da bi selidba Dončića u Lejkerse mogla da ponese titulu najvećeg promašaja u istoriji američkog sporta.

AP Photo/Lynne Sladky

 

- Ovo je možda najgori trejd u istoriji sporta! Znate da ja volim da ponovo pregovaram i radim dogovore. Moramo da ponovo uradimo taj dogovor - poručio je predsednik SAD, aludirajući na svoje pregovaračke veštine iz sveta biznisa.

Podsetimo, Luka Dončić je prešao u tabor Lejkersa u februaru 2025. godine u okviru blokbaster trejda koji je potpuno šokirao NBA svet. Teksašani su u zamenu za Slovenca dobili zvezdu Entonija Dejvisa, Maksa Kristija i pik prve runde sa drafta.

Ipak, projekat uprave Maveriksa doživeo je totalni fijasko. Entoni Dejvis se zadržao u Teksasu svega godinu dana, nakon čega je početkom ove godine prosleđen u Vašington Vizardse. Ekipa je potom doživela rezultatski potop, završivši sezonu sa katastrofalnim skorom od samo 26 pobeda i čak 56 poraza. Zbog ovog sloma, klub je bio prinuđen na tektonske promene – smenjen je i trenerski kadar i kompletno klupsko rukovodstvo.

Tramp je svojom izjavom ponovo zapalio javnost i pokrenuo jednu od najvećih košarkaških rasprava. Poruka iz Dalasa je jasna – čak i iz ugla predsednika države, Maveriksi su napravili kardinalnu grešku kada su se odrekli čoveka oko kojeg je trebalo da grade budućnost franšize.

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