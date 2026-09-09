Zbog srpske trobojke ga izbacili iz reprezentacije, danas je jedan od najboljih u ligi

Taj njegov potez izazvao je burne rekacije pre nekoliko godina

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Lazar Carević svojevremeno je dospeo u centar pažnje javnosti u Crnoj Gori zbog detalja koji je mnogo više govorio od običnog sportskog rekvizita.

Golman tadašnje Vojvodine branio je za reprezentaciju Crne Gore sa rukavicama u bojama srpske trobojke, i to na meču protiv Srbije, što je izazvalo burne reakcije dela javnosti. Carević je kasnije otvoreno govorio o celom slučaju, ističući da je izabrao Crnu Goru, ali i da iz njegove porodice potiče srpska krv.

U junu 2023. trebalo je da se pojavi na okupljanju reprezentacije Crne Gore, ali se na njega nije pojavio. Upravo tada cela priča o njegovom odnosu prema reprezentaciji i spornim rukavicama dobila je dodatnu dimenziju.

Carević je tada objašnjavao da je iste rukavice nosio i na prethodnom okupljanju, protiv Bugarske, kada one nisu bile problem. Govorio je i o tome da reprezentaciju nije doživljavao kroz političku prizmu, već kao sportski tim za koji je odlučio da nastupa.

- Licemerno je da selektor Radulović mene poziva da objasnim zašto nisam došao, nakon intenzivnog razgovora koji je trajao skoro mesec dana. Za razliku od njega, ja smem reći istinu. Prilikom našeg razgovora, pre 20 dana je znao da neću doci, a tada smo se dogovorili i da preskočim ovo okupljanje. Dan nakon incidenta obavio sam telefonski razgovor sa gospodinom Kljajevićem kojem sam pri dolasku u reprezentaciju poklonio iste rukavice da odnese njegovom sinu, tada te rukavice nisu bile srpske. U razgovoru je on, kao pomoćni trener, rekao da ako mislim da nosim te rukavice ne treba da dolazim da branim za Crnu Goru, što sam ja trenutno i uradio - poručio je Carević svojevremeno.

Od tada se, međutim, njegov fudbalski put značajno promenio.

Golman rođen 1999. godine, koji je ponikao u Grblju, još kao tinejdžer otišao je u Barselonu, gde je branio za drugi tim katalonskog velikana. Potom je 2022. stigao u Vojvodinu, za koju je tokom dve sezone imao veoma zapaženu ulogu. U sezoni 2023/24 bio je prvi golman Novosađana i upisao čak 12 utakmica bez primljenog gola.

Dobre partije donele su mu transfer u Portugal. Carević je 2024. godine prešao u Famalikao, a danas je standardni čuvar mreže portugalskog prvoligaša. I upravo statistika pokazuje koliko je napredovao.

U sezoni 2025/26 Carević je u portugalskoj Primeira ligi branio na 34 utakmice, svih 34 kao starter. Za 3.060 minuta primio je 25 golova i čak 17 puta sačuvao mrežu netaknutom. Prema dostupnoj statistici, odbranio je 96 od 125 udaraca koji su išli u okvir gola, odnosno čak 76,8 odsto šuteva.

To ga je prema statističkim pokazateljima svrstalo među najbolje golmane portugalskog prvenstva. "FutiStats" mu za prošlu sezonu daje čak 93 odsto kada je u pitanju procenat odbranjenih udaraca, dok je sa 17 utakmica bez primljenog gola takođe bio u 93.

Ni početak nove sezone nije loš. Carević je do sada branio svih pet ligaških utakmica Famalikaa. Posle pet kola ima osam odbrana iz 14 udaraca koji su išli u okvir gola, uz procenat odbrana od 57,1 odsto, a u meču protiv Žil Visentea sačuvao je mrežu.

Posebno je zanimljivo što se Carević danas nalazi u potpuno drugačijoj situaciji nego pre nekoliko godina. Od golmana koji je u Srbiji branio za Vojvodinu i bio tema zbog reprezentativnih kontroverzi, stigao je do standardnog čuvara mreže u jednoj od najjačih evropskih liga.