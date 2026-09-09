Pravo niotkuda! Mihailo Ivanović od januara u crno-belom dresu?!

KAO grom iz vedra neba!

Ulrik Pedersen / Zuma Press / Profimedia

PAOK je zainteresovan za Mihaila Ivanovića i želi da ga dovede iz Milvola.

Nekadašnji napadač Vojvodine od dolaska u engleski klub 2024. godine ostavio je dobar utisak, postigavši 22 gola na 87 utakmica.

Grčki klub traži dodatno rešenje u napadu, pošto je Šerif Endijaje trenutno prva opcija, dok je Fedor Čalov povređen.

PAOK ovog leta već ulaže značajna sredstva u pojačanja, pa finansije ne bi trebalo da predstavljaju problem u eventualnom dogovoru sa Milvolom.