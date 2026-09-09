Kletva Rodžera Federera se nastavila na US Openu, čak ni Đoković nije uspeo da je slomi

Tradicija duga skoro dve decenije i dalje živi

Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Neverovatna tradicija na "Flašing medouzu" dobila je još jedno poglavlje. Španski teniser Karlos Alkaraz poražen je u četvrtfinalu US Opena, čime je čuvena „kletva Rodžera Federera“ ostala na snazi – Njujork ni ove godine neće imati šampiona koji je vezao dve uzastopne titule!

Alkaraza je nakon epske drame i spektakla koji se završio u 3.33 časa ujutru po lokalnom vremenu savladao domaći miljenik Ben Šelton sa 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7).

Španac, koji je uprkos nedavnoj četvoromesečnoj pauzi zbog povrede zgloba igrao sjajno u prva četiri kola, ipak nije imao snage za potpuni preokret u taj-brejku petog seta.

Ovim porazom nastavljena je crna serija branilaca trofeja u Njujorku. Poslednji čovek kome je pošlo za rukom da veže dve titule na poslednjem Grend slemu sezone bio je legendarni Švajcarac Rodžer Federer, koji je vladao od 2004. do 2008. godine kada je osvojio pet trofeja u nizu.

Njegovu dominaciju i napad na rekordnih šest titula prekinuo je Huan Martin del Potro 2009. godine, a od tog trenutka njujorški beton postao je "neosvojiva tvrđava" za svakog aktuelnog šampiona.

Koliko je teško odbraniti pehar u „Velikoj jabuci“ najbolje pokazuje činjenica da u tome nisu uspeli ni najveći teniseri svih vremena. Rafael Nadal je 2011. godine stigao do finala, ali ga je zaustavio Novak Đoković koji je u čak tri navrata gubio finala kao branilac trofeja (od Marija 2012, Nadala 2013. i Vavrinke 2016. godine), dok je u ostalim pokušajima zaustavljan u polufinalima, zbog povreda, diskvalifikacije ili neočekivanih poraza.

Sudbinu da ne odbrane tron delili su i Del Potro, Marej, Čilić, Vavrinka, Tim, Medvedev, Siner, a sada i Alkaraz.

Porazom španskog asa postalo je jasno da će US Open krunisati novog šampiona, a u igri za pehar ostali su Ben Šelton, Frensis Tijafo, Aleksandar Zverev, Botik van de Zandšulp, Karen Hačanov i Aleksandar Bloks.