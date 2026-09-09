Istorija košarke se piše u Komu!
Vlasnici košarkaške Evrolige sastaće se 5. oktobra u Komu, kako bi, između ostalog, razgovarali i o potencijalnoj ponudi Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) da preuzme to takmičenje, preneli su danas italijanski mediji.
Gazeta delo Sport je navela da će se na sastanku razgovarati i o proširenju Evrolige i prelasku na franšizni model.
Italijanski mediji su takođe naveli i da Milano konkuriše za domaćina Fajnal-fora Evrolige 2030. godine, koji bi organizovao u svojoj novoj dvorani "Unipol dom".
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