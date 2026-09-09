Košarka

Istorija košarke se piše u Komu!

М.П.

09. 09. 2026. u 13:27

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Vlasnici košarkaške Evrolige sastaće se 5. oktobra u Komu, kako bi, između ostalog, razgovarali i o potencijalnoj ponudi Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) da preuzme to takmičenje, preneli su danas italijanski mediji.

Историја кошарке се пише у Кому!

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Gazeta delo Sport je navela da će se na sastanku razgovarati i o proširenju Evrolige i prelasku na franšizni model.

Italijanski mediji su takođe naveli i da Milano konkuriše za domaćina Fajnal-fora Evrolige 2030. godine, koji bi organizovao u svojoj novoj dvorani "Unipol dom".

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