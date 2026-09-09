Frensis Tijafo preokretom do polufinala US opena
Američki teniser Frensis Tijafo plasirao se u polufinale US opena, pošto je danas u Njujorku u četvrtfinalu pobedio sunarodnika Aleksa Mikelsena 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6).
Meč je trajao četiri sata i 39 minuta. Tijafo je 12. teniser sveta, dok se Mikelsen nalazi na 46. mestu ATP liste.
Tijafo se treći put u karijeri plasirao u polufinale grend slem turnira u Njujorku posle 2022. i 2024. godine. On je postao prvi američki teniser, koji je u ovom veku tri puta stigao do polufinala US opena, posle Andrea Agasija, kome je to pošlo za rukom 2002, 2003. i 2005. godine.
Tijafo će u polufinalu US opena igrati sa pobednikom meča između Španca Karlosa Alkaraza i Amerikanca Bena Šeltona.
Preporučujemo
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
08. 09. 2026. u 22:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Sabalenka preživela pakao! Beloruskinja napravila veliki preokret i prošla u polufinale US Opena!
PLESALA je na ivici najbolja teniserka sveta protiv Linde Noskove, ali kada je bilo najpotrebnije odigrala je vrhunski i posle velikog preokreta u trećem setu plasirala se u polufinale US Opena (7:6 (1), 3:6, 7:6 (8)).
08. 09. 2026. u 20:19
"Bomba" u Partizanu: Crno-beli doveli reprezentativca Srbije!
Veliki posao RK Partizan. Parni valjak je u svoje redove doveo reprezentativca Srbije.
08. 09. 2026. u 18:10
Bešiktaš stao uz Dušana Vlahovića! Klub se oglasio saopštenjem
Bešiktaš je izdao saopštenje povodom odluke da Dušan Vlahović bude upućen Disciplinskom odboru zbog incidenta sa Škrinjarom tokom prvenstvenog meča sa Fenerbahčeom.
08. 09. 2026. u 22:17
Komentari (0)