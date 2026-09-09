Tenis

Frensis Tijafo preokretom do polufinala US opena

М.П.

09. 09. 2026. u 08:50

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Američki teniser Frensis Tijafo plasirao se u polufinale US opena, pošto je danas u Njujorku u četvrtfinalu pobedio sunarodnika Aleksa Mikelsena 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6).

Френсис Тијафо преокретом до полуфинала УС опена

Foto: Tanjug/Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP

Meč je trajao četiri sata i 39 minuta. Tijafo je 12. teniser sveta, dok se Mikelsen nalazi na 46. mestu ATP liste.

Tijafo se treći put u karijeri plasirao u polufinale grend slem turnira u Njujorku posle 2022. i 2024. godine. On je postao prvi američki teniser, koji je u ovom veku tri puta stigao do polufinala US opena, posle Andrea Agasija, kome je to pošlo za rukom 2002, 2003. i 2005. godine.

Tijafo će u polufinalu US opena igrati sa pobednikom meča između Španca Karlosa Alkaraza i Amerikanca Bena Šeltona.

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