Frensis Tijafo preokretom do polufinala US opena

Američki teniser Frensis Tijafo plasirao se u polufinale US opena, pošto je danas u Njujorku u četvrtfinalu pobedio sunarodnika Aleksa Mikelsena 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6).

Foto: Tanjug/Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP

Meč je trajao četiri sata i 39 minuta. Tijafo je 12. teniser sveta, dok se Mikelsen nalazi na 46. mestu ATP liste.

Tijafo se treći put u karijeri plasirao u polufinale grend slem turnira u Njujorku posle 2022. i 2024. godine. On je postao prvi američki teniser, koji je u ovom veku tri puta stigao do polufinala US opena, posle Andrea Agasija, kome je to pošlo za rukom 2002, 2003. i 2005. godine.

Tijafo će u polufinalu US opena igrati sa pobednikom meča između Španca Karlosa Alkaraza i Amerikanca Bena Šeltona.