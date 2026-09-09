Senzacija u NJujorku! Karlos Alkaraz izbačen sa US opena

KAKVA drama na US openu!

Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

U epskom i dramatičnom meču četvrtfinala US Opena, Ben Šelton je pobedio Karlosa Alkaraza rezultatom 3:2 u setovima (6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6), plasiravši se tako u polufinale turnira.

Ovaj meč je ušao u istoriju kao jedan od najkasnijih završetaka u istoriji njujorškog grend slema, pošto je počeo posle 23:00 po lokalnom vremenu i trajao duboko u noć.

Amerikanac je već od prvog seta pokazao favorizovanom Špancu da želi da ga pobedi i prvi set je trajao preko sat vremena. Uspeo je Alkaraz da otme protivniku servis i da povede sa 6:5, ali je sjajni Šelton odmah vratio brejk i izjednačio da bi u taj-brejku sa 7:5 slavio Alkaras i osvojio prvi set.

Kakav je samo šok usledio u drugom set... Počelo je mirno, sigurnim servisima, a onda je Šelton napravio brejk, a pošto mu to nije bilo dovoljno napravio je i dupli brejk Nemoćan je bio Alkaraz... Poslednji servis je opet bio brejk i Ben Šelton sa "surovih" 6:1 dobija drugi set.

Carlos Alcaraz appeared to get sick during the changeover against Ben Shelton in the quarterfinal. pic.twitter.com/pVm2BrrJkP — ESPN (@espn) September 9, 2026

U jednom momentu je Alkaraz povraćao u peškir, što je dovoljan pokazatelj koliko je bilo napeto. Igrao je Ben neverovatno dobro i ovakav set mu je dao vetar u leđa, pa je Šelton brejkom počeo treći set i brzo stigao do vođstva od 2:0.

Alkaraz je sprečio potonuće, sunovrat, uspeo da se malo pridigne, ali je Amerikanac sa 6:3 dobio taj deo meča i imao vođstvo od 2-1 u setovima. E, Karlos je tada znao da će mu i poslednja šansa umaći ako se ne uozbilji i dominantno je odigrao četvrti set.

Nearly 3am in NYC and still hitting forehand like THIS 💥@usopen #USOpen pic.twitter.com/D5emQ6BASu — Tennis TV (@TennisTV) September 9, 2026

Odmah je uzeo Šeltonu servis i vratio mu milo za drago dobivši set sa 6:1 i izborio je peti set posle tri sata i 15 minuta igre! Prvu brejk loptu je imao Alkaraz u petom gemu i Šelton je uspeo da je odbrani i povede sa 3:2, da bi Karlos svojim servisom stigao do 3:3.

I, tako, malo po malo, niko nije želeo da rizikuje i posle četiri sata i 12 minuta igre došli smo do taj-brejka petog seta. Ben Šelton je rano napravio mini brejk i poveo sa 3:1 u taj-brejku, ali je Alkaras uspeo i to da vrati i da izjednači na 3:3 što je donelo još drame u ovaj spektakularni četvrtfinalni meč.

Mini serija, tri vezana poena Alkarasu donose 5:3 i to je Šelton uspeo da anulira novim mini brejkom i izjednačenjem, a onda i novim vođstvom pa sledi nova greška Alkarasa i Šelton je poveo sa 8:6.

Ogromna greška Alkaraza koji šalje lopticu u aut donela je Šeltonu meč loptu i to na njegovom servisu!