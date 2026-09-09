GOTOVO JE! Nikola Jokić dobio ogromno pojačanje
ZVANIČNO!
Denver je doveo novo pojačanje, Demar Derozen (37) je potpisao za klub. Potvrda je stigla iz Kolorada i ugovor je potpisan do kraja sezone. Nosiće broj 10.
Derozen je odigrao ukupno 1.264 utakmice u ligi i ima prosek od 21,1 poen, 4,3 skoka i 4,1 asistneciju po meču.
Demar Derozen igra na poziciji krila i izabran je kao deveti pik u prvoj rundi 2009. godine od strane Toronta. Tamo je proveo čak devet godina i onda je prešao u San Antonio. Posle toga je igrao za Čikago i Sakramento i kao slobodan igrač stiže u Nagetse.
Šest puta je igrao na Ol-staru.
Sa reprezentacijom Amerike je osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine i zlato na Svetskom prvenstvu 2014. u Španiji. Prošle sezone je imao prosek od 18,4 poena, 4,1 asistenciju i 2,9 skokova po meču.
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