Košarka

GOTOVO JE! Nikola Jokić dobio ogromno pojačanje

М.П.

09. 09. 2026. u 08:00

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ZVANIČNO!

ГОТОВО ЈЕ! Никола Јокић добио огромно појачање

FOTO: Tanjug/ AP Photo/David Zalubowski`

Denver je doveo novo pojačanje, Demar Derozen (37) je potpisao za klub. Potvrda je stigla iz Kolorada i ugovor je potpisan do kraja sezone. Nosiće broj 10.

Derozen je odigrao ukupno 1.264 utakmice u ligi i ima prosek od 21,1 poen, 4,3 skoka i 4,1 asistneciju po meču.

HANNAH RUHOFF / Newscom / Profimedia

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Demar Derozen igra na poziciji krila i izabran je kao deveti pik u prvoj rundi 2009. godine od strane Toronta. Tamo je proveo čak devet godina i onda je prešao u San Antonio. Posle toga je igrao za Čikago i Sakramento i kao slobodan igrač stiže u Nagetse.

Šest puta je igrao na Ol-staru.

Sa reprezentacijom Amerike je osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. godine i zlato na Svetskom prvenstvu 2014. u Španiji. Prošle sezone je imao prosek od 18,4 poena, 4,1 asistenciju i 2,9 skokova po meču.

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