Muk u Dortmundu! Fudbaleru pozlilo, hitno prebačen u bolnicu
DRAMA u Ligi šampiona!
Konstantinos Karetsas, zvezda Borusije Dortmund i reprezentativac Grčke, prebačen je u bolnicu nakon što mu je pozlilo tokom meča Lige šampiona protiv Viljareala.
Karetsas se sredinom prvog poluvremena srušio na teren u Dortmundu, da bi u 27. minutu morao da napusti igralište, i to na nosilima.
Ubrzo se oglasila i ekipa Borusije, koja je otkrila kakav problem je u pitanju:
- Konstantinos Karetsas morao je da napusti teren zbog problema sa cirkulacijom. Kosta se, s obzirom na okolnosti, oseća dobro i na putu je ka bolnici radi dodatnih pregleda", navedeno je u saopštenju "milionera".
Više informacija bi trebalo da bude poznato u narednim satima.
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