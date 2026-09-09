Muk u Dortmundu! Fudbaleru pozlilo, hitno prebačen u bolnicu

DRAMA u Ligi šampiona!

Heiko Becker, HMB Media / Alamy / Profimedia

Konstantinos Karetsas, zvezda Borusije Dortmund i reprezentativac Grčke, prebačen je u bolnicu nakon što mu je pozlilo tokom meča Lige šampiona protiv Viljareala.

Karetsas se sredinom prvog poluvremena srušio na teren u Dortmundu, da bi u 27. minutu morao da napusti igralište, i to na nosilima.

Ubrzo se oglasila i ekipa Borusije, koja je otkrila kakav problem je u pitanju:

- Konstantinos Karetsas morao je da napusti teren zbog problema sa cirkulacijom. Kosta se, s obzirom na okolnosti, oseća dobro i na putu je ka bolnici radi dodatnih pregleda", navedeno je u saopštenju "milionera".

Više informacija bi trebalo da bude poznato u narednim satima.