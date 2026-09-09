NEZAPAMĆEN ŠOK I NEVERICA U SVETU TENISA! Navijači zgroženi, društvene mreže gore: "Ovo je smrtna kazna"

Svetski mediji bruje o nezapamćenom skandalu koji preti da potpuno zbriše tenis kakav poznajemo!

Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Iz Australije su upravo stigle šokantne vesti koje su ostavile u suzama milione navijača širom planete. Ono što se sprema iza zatvorenih vrata promeniće sve, a tradicija duga više od jednog veka mogla bi da bude uništena preko noći!

Endru Abdo, čovek koji je tek seo u fotelju direktora Australijan opena, izneo je sulude planove koji su izazvali pravi tektonski poremećaj. On je otvoreno priznao da se razmatra ukidanje čuvenih teniskih maratona!

- Možda će gren slemovi u budućnosti u različitim fazama turnira imati mečeve različitog trajanja. Možda se neće sve vreme igrati na tri dobijena seta, možda se način brojanja promeni. Možda postoje različite opcije kako da publika ostane zainteresovana bez gubitka suštine i onoga što ovaj sport čini specijalnim.

Muški mečevi na tri dobijena seta, koji su decenijama lansirali najveće heroje i stvarali epske bitke, odlaze u zaborav. Umesto toga, uvodi se radikalno skraćivanje mečeva i potpuno novi sistem bodovanja koji niko ne razume!

Ljubitelji belog sporta su zgroženi i poručuju da tenis definitivno gubi dušu, a sve ovo se radi iz samo jednog razloga – zbog ogromnih para! Moćne televizijskie kuće upumpavaju milione i diktiraju nova pravila, zahtevajući brzu zabavu koja donosi brzu zaradu, bez obzira na istoriju i tradiciju.

Sve ovo dolazi kao potpuni šok nakon što je prethodni direktor Krejg Tajli obećavao potpuno suprotno. Njegov naslednik je sve to precrtao i krenuo u opštu komercijalizaciju sporta! Srećom, za ovaj brutalan plan se pitaju i preostala tri grend slema, ali sama činjenica da neko želi da ubije ove legendarne turnire ozbiljno zabrinjava. Da li je ovo konačan kraj tenisa kakav volimo?

