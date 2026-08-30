MEDVEDEV NIJE DOZVOLIO IZNENAĐENJE: Rus ubedljiv na startu US opena
DANIL Medevev nije blistao pred US open, ali to mu nije smetalo da sigurno započne učešće na poslednjem grend slemu u sezoni.
Rus je pobedio Uga Gastona sa 6:4, 6:2, 6:4 i bez ikakvih problema je uspeo da se domogne drugog kola takmičenja u Njujorku.
Koliko je 8. na ATP listi bio dominantan najbolje se vidi po tome što je Francuz imao jednu brejk priliku i to u prvom servis gemu Moskovljanina.
Medvedev je napravio ukupno četiri brejka, nije se mnogo potrošio (meč trajao dva sata i 18 minuta) i spreman je za naredni izazov.
Šampion US opena iz 2021. godine će u drugom kolu igrati protiv pobednika meča Sebastijan Gorzni - Rafael Kolinjon.
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