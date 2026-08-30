"Čeka nas značajna utakmica": Dušan Alimpijević svestan koliko je duel sa Italijom važan!

NEMA odmora za košarkaše Srbije. "Orlovi" utakmicom protiv Italije nastavljaju kvalifikacije za Svetsko prvenstvo. Pre gostovanje "azurima" u Pezaru oglasio se selektor Dušan Alimpijević.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Trener Bešiktaša je svestan da je rival kvalitetan i da ima nekoliko igrača koji su odlični u napadu.

- Definitivno imaju trojicu-četvoricu igrača koji su napadački izuzetno opasni i mogu na različite načine da poentiraju. Fontekio, sa pravima koja ima ovde, postaje izuzetan strelac. Može u svakom momentu da podigne šut i mora da postoji opreznost. Ništa manja opasnost ne preti od Meniona, koji je izuzetno agresivan i oštar - rekao je Alimpijević.

Ipak, Italija ima i mane, pa selektor veruje da će ih Nikola Jokić i drugovi iskoristiti.

- Imaju i oni svoje minuse, koje treba da iskoristimo. Treba istaći Melija koji je motor i mozak ekipe, neko ko ih povezuje i to je najpozitivniji mogući primer uticaja na ostatak ekipe.

On je govorio i o atmosferi u ekipi u poslednjih desetak meseci otkad je preuzeo nacionalni tim.

- Svi zajedno smo uložili naporan rad, Savez, kompletno rukovodstvo, stručni štab koji se menjao od prozora do prozora. Uradili smo fantastičan posao da se ta atmosfera oseća i na terenu i van njega. Imamo odziv igrača koji nije bio ovakav. Na početku su svi pomalo bili skeptični, ali sad je drugačija priča i to me raduje. Znamo šta košarka u Srbiji predstavlja i moramo da imamo dodatnu odgovornost za ovaj sport i sve što je u istoriji ostavio. Ja sam zadovoljan, ovo je još početak, sutra nas čeka značajna utakmica, a onda ništa manje bitni prozori u novembru i februaru. Zapali smo u ubedljivo najtežu grupu, u ostalima su jedan do dva favorita, u našoj grupi je izuzetno moćna Turska, tu su Italija, Litvanija, mi i Bosna i Hercegovina koja igra fantastično, a videli ste i da ekipe ispod radara nisu za potcenjivanje. Treba biti ozbiljan i ostati ozbiljan i u novembru i februaru - izjavio je Alimpijević.

Aleksa Avramović istakao je da je prošlo dosta vremena od uzastopnih poraza od Italije - kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju, a potom i na Evropskom prvenstvu.

- Mi smo posle toga osvajali medalje, čeličili se i postajali jači. Sigurno da će oni biti nošeni energijom sa tribina, a mi ćemo pokušati da pobedimo. Ključ će biti u agresivnom pristupu utakmici od prvog minuta - naglasio je Avramović.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Izabranici selektora Dušana Alimpijevića savladali su selekciju Islanda 102:73 na početku druge faze kvalifikacija u Beogradskoj areni, dok je Italija izgubila od reprezentacije Bosne i Hercegovine u Tuzli 78:76.

"Orlovi" i "azuri" trenutno imaju isti učinak od po pet pobeda i dva poraza, iza Turske koja je zabeležila svih sedam trijumfa.

Utakmica Italija - Srbija igra se u ponedeljak od 19.30.

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