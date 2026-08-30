Fudbal

IMT se vratio na pobednički kolosek: "Traktoristi" naneli Mladost prvi poraz u sezoni!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

30. 08. 2026. u 22:59

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IMT je fantastično otvorio novu sezonu - upisao je tri vezane pobede. Potom je usledila serija od tri meča bez trijumfa, ali "traktoristi" su se vratili na trijumfalni kolosek, pošto su u 7. kolu Superlige Srbije pobedili Mladost sa 2:0.

ИМТ се вратио на победнички колосек: Трактористи нанели Младост први пораз у сезони!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ovo je Lučancima bio prvi poraz u sezoni nakon četiri remija i dve pobede od kojih je jedna protiv Partizana (3:1).

Izabranici Zorana Popovića su mrežu rivala zatresli u 37. minutu, a strelac je bio Žosue Tiendrebeogo.

Dugo je taj rezultat bio na snazi. Tek u 84. minutu Čarli Keita je savladao Sašu Stamenkovića i ispostaviće se postavio konačan ishod susreta.

IMT je treći na tabeli sa 13 bodova, Mladost zauzima četvrto mesto sa tri manje.

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