Tenis

DOBAR POČETAK US OPENA: Marta Kostjuk ubedljiva protiv Australijanke

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

30. 08. 2026. u 22:27

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UKRAJINSKA teniser Marta Kostjuk još jednom je potvrdila da igra najbolju sezonu u karijeri. Ona je na startu US opena bez problema pobedila Storm Hanter sa 6:4, 6:1.

ДОБАР ПОЧЕТАК УС ОПЕНА: Марта Костјук убедљива против Аустралијанке

FOTO: Tanjug/AP/Andres Kudacki

Trenutno 11. na VTA listi je dominirala i poslala poruku protivnicama da ima najveće ambicije na poslednjem grend slemu u sezoni.

Ona je prvi set dobila tako što je rivalki oduzela dva puta servis. Jednom je izgubila svoj, ali to nije uticalo na ishod.

U drugom je u potpunosi dominirala, Australijanki je prepustila samo jedan gem i trijumfovala je posle 68 minuta.

Marta Kostjuk će u drgom kolu US opena igrati protiv pobednice meča Sloan Stivens - Klara Tauson.

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