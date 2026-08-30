DOBAR POČETAK US OPENA: Marta Kostjuk ubedljiva protiv Australijanke
UKRAJINSKA teniser Marta Kostjuk još jednom je potvrdila da igra najbolju sezonu u karijeri. Ona je na startu US opena bez problema pobedila Storm Hanter sa 6:4, 6:1.
Trenutno 11. na VTA listi je dominirala i poslala poruku protivnicama da ima najveće ambicije na poslednjem grend slemu u sezoni.
Ona je prvi set dobila tako što je rivalki oduzela dva puta servis. Jednom je izgubila svoj, ali to nije uticalo na ishod.
U drugom je u potpunosi dominirala, Australijanki je prepustila samo jedan gem i trijumfovala je posle 68 minuta.
Marta Kostjuk će u drgom kolu US opena igrati protiv pobednice meča Sloan Stivens - Klara Tauson.
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