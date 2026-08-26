PAO DOGOVOR! Veljko Birmančeveić stiže u komšiluk

GOTOVO je!

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Ferencvaroš je u završnici prelaznog roka dogovorio kapitalno pojačanje, pošto će dres mađarskog velikana uskoro zadužiti srpski ofanzivac Veljko Birmančević (28).

Prema pisanju "Mocart Sporta", Ferencvaroš je postigao dogovor sa praškom Spartom oko transfera reprezentativca Srbije, koji će već ove srede u Budimpešti odraditi lekarske preglede, a u četvrtak i potpisati ugovor sa šampionom Mađarske.

Kako navodi pomenuti izvor, saradnja će biti potpisana na tri godine, uz mogućnost da bude produžena na još jednu sezonu.

Birmančević je ušao u završnu godinu ugovora sa Spartom i ovo je praktično bila poslednja šansa da klub zaradi na njemu, ali se pretpostavlja da shodno situaciji visina obeštećenja neće biti visoka. Ipak, očekuje se da cifra bude sedmocifrena, uz procente od dalje prodaje.

Nekadašnji đak Partizana je u redove češkog velikana stigao pred sezonu 2023/24 i odmah eksplodirao postigavši 22 gola uz 13 asistencija na 48 nastupa u svim takmičenjima. Nakon toga je Sparta odbila ponudu Galatasaraja tešku čak 10.000.000 evra, ali nakon toga Birmančević nije ponovio tako dobra izdanja.

Prethodnu sezonu počeo je sa odam golova i četiri asistencije, ali je potom pozajmljen Hetafeu gde je upisao svega 138 minuta u šest utakmice i to bez učinka.

Tokom karijere nastupao je još i za Partizan, Rad, Čukarički, Malme i Tuluz.