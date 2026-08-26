Sada je stvarno gotovo! Crvena zvezda prodala Bruna Duartea, poznati detalji transfera
POVUCI, potegni, na kraju potegni!
Bruno Duarte napušta Crvenu zvezdu! Finansijski problemi brazilskog kluba odložili su realizaciju za nekoliko dana, ali poslednje informacije su da će i pored izostanka kredita u banci Vasko uspeti da angažuje Duartea i ozvaničenje se očekuje uskoro.
Transfer je sada siguran, a čeka se definitivna potvrda oko iznosa obeštećenja. Neće biti manje od 1.500.000 evra, a ni veće od 2.000.000, prenosi ESPN Brazil.
Brazilcu su pokušavali da cena bude na nivou prve ponude od 1,5 miliona evra, a Crvena zvezda je tražila da otkup bude po ceni kojom je i kupljen od portugalskog Farensea pre dve godine.
Imala je Zvezda ranije bolje ponude za Duartea, ali tada je procena bila da je neophodan ekipi.Sada je situacija drugačija i oko važnosti za Rijernih sistem, ali i oko cene.
Duarte je za Crvenu zvezdu odigrao 98 zvaničnih utakmica, postigao 42 gola i imao 14 asistencija.
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