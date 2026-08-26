Fudbal

Sada je stvarno gotovo! Crvena zvezda prodala Bruna Duartea, poznati detalji transfera

М.П.

26. 08. 2026. u 08:00

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POVUCI, potegni, na kraju potegni!

Сада је стварно готово! Црвена звезда продала Бруна Дуартеа, познати детаљи трансфера

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Bruno Duarte napušta Crvenu zvezdu! Finansijski problemi brazilskog kluba odložili su realizaciju za nekoliko dana, ali poslednje informacije su da će i pored izostanka kredita u banci Vasko uspeti da angažuje Duartea i ozvaničenje se očekuje uskoro.

Transfer je sada siguran, a čeka se definitivna potvrda oko iznosa obeštećenja. Neće biti manje od 1.500.000 evra, a ni veće od 2.000.000, prenosi ESPN Brazil.

Brazilcu su pokušavali da cena bude na nivou prve ponude od 1,5 miliona evra, a Crvena zvezda je tražila da otkup bude po ceni kojom je i kupljen od portugalskog Farensea pre dve godine.

Imala je Zvezda ranije bolje ponude za Duartea, ali tada je procena bila da je neophodan ekipi.Sada je situacija drugačija i oko važnosti za Rijernih sistem, ali i oko cene.

Duarte je za Crvenu zvezdu odigrao 98 zvaničnih utakmica, postigao 42 gola i imao 14 asistencija.

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