UZBUNA U ČEŠKOJ! Navijači Crvene zvezde samo na jedan način mogu kupiti ulaznice za Plzenj

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da će se ulaznice za revanš utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu Evropa protiv Viktorije Plzenj prodavati u Češkoj.

FOTO: N. Skenderija

‍Crveno-beli će sutra gostovati Viktoriji od 19.00, a svi zainteresovani navijači karte za tribinu namenjenu navijačima beogradskog kluba mogu obezbediti u Plzenju na dan utakmice, u periodu od 12.00 do 14.00, navodi se u saopštenju Zvezde.

- Preuzimanje karata biće organizovano u hotelu Ibis. Kontakt telefon je +381 66 846 6037 - dodaje se u saopštenju.

Fudbaleri Crvene zvezde su u prvoj utakmici u Beogradu pobedili Viktoriju Plzenj sa 3:0.