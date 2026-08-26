Pravo niotkuda! Lionel Mesi se vraća u Evropu i to gde?

Velika transferna priča ponovo je potresla fudbalski svet!

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Uoči kraja prelaznog roka, pojavile su se informacije koje bi, ako se ispostave tačnim, predstavljale jedan od najvećih transfera u novijoj istoriji evropskog fudbala.

Prema tvrdnjama koje kruže društvenim mrežama, engleski gigant je navodno kontaktirao američki klub oko mogućeg dovođenja jedne od najvećih fudbalskih zvezda svih vremena.

Reč je o Liverpulu i Lionelu Mesiju. Prema ovim informacijama, klub sa Enfilda je navodno otvorio razgovore sa Inter Majamijem o mogućnosti da argentinska superzvezda igra za Liverpul.

Međutim, važno je naglasiti da ovu informaciju još uvek nisu potvrdili najpouzdaniji izvori. Tvrdnja se pojavila na društvenim mrežama, dok zvanične potvrde iz Liverpula, Inter Majamija ili Mesijevog tabora nema.

[🟢] BREAKING: Liverpool have now opened up talks with Inter Miami about a potential move for Lionel Messi.



(@ficheriofut) pic.twitter.com/vUMx4J1H4s — Anfield Papers (@AnfieldPapers) August 25, 2026

„Nije 1. april ljudi“, „Ne budite ludi“, „Pa ovo nije normalno“, „Ako je zaista istina, to je prava bomba“, samo su neki od komentara. „Gde ima dima, ima i vatre“, jedan je od pozitivnih komentara na ove glasine.

Interesovanje Liverpula za Mesija nije potpuno nova priča. Slične informacije pojavile su se ranije 2026. godine, kada se pisalo o mogućnosti da Argentinac kratko igra u Evropi tokom pauze u MLS-u. U to vreme je navedeno da se Liverpul raspituje o mogućnosti takvog aranžmana.

Međutim, realizacija takvog posla bila bi izuzetno komplikovana. Mesi ima ugovor sa Inter Majamijem do kraja 2028. godine, i američki klub nema razloga da se lako odrekne svoje najveće zvezde.

Inter Majami je izgradio čitav sportski i komercijalni projekat oko Mesija. Argentinac je centralna figura kluba, a njegov dolazak u MLS već je imao ogroman uticaj na popularnost Inter Majamija i same lige.

Upravo zato bi eventualna pozajmica u Evropu bila veoma teško ostvariva. Ranije su se pojavile tvrdnje da bi Liverpul mogao da pokuša da dovede Mesija na kratak period, ali je takođe navedeno da Inter Majami nije zainteresovan za takav scenario.

U međuvremenu, Mesi je nastavio da igra za Inter Majami, a najnovije dostupne informacije potvrđuju da je i dalje član američkog kluba. Fabricio Romano je 13. avgusta objavio da se Mesi vratio na teren za Inter Majami.

Ako bi Liverpul zaista pokušao da sprovede ovaj dogovor, to bi bila jedna od najvećih transfer priča u istoriji engleskog fudbala. Posle Barselone, PSŽ-a i Inter Majamija, Mesi bi prvi put imao priliku da igra u Premijer ligi.