Žoze Murinjo otpisao jednog od najvećih talenata, Real Madrid mu traži novi klub

Real Madrid bi mogao da ostane bez jednog od svojih najperspektivnijih igrača na samom kraju letnjeg prelaznog roka.

Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Prema pisanju španskih medija, trener Žoze Murinjo ozbiljno razmatra slanje brazilskog napadača Endrika na jednogodišnju pozajmicu kako bi dobio više vremena za igru i nastavio svoj razvoj.

Iako je na konferenciji za novinare rekao da je Endrik igrač koga mnogo voli i ne želi da izgubi, čini se da je Žoze dobro svestan da bi odlazak mlade zvezde ipak bio najbolji potez za sve. Na Santijago Bernabeuu vlada velika konkurencija u napadačkoj liniji, a portugalski stručnjak smatra da trenutno nema dovoljno prostora da svi ofanzivni igrači dobiju šansu.

Iako je Endrik ušao u sezonu sa velikim očekivanjima ovog leta, njegov status je dodatno zakomplikovan dolaskom mladog napadača Karlosa Espija iz Levantea. Espi je već skrenuo pažnju na sebe postignuvši pobedonosni gol protiv Espanjola, dodatno pojačavši konkurenciju na vrhu napada.

Real Madrid smatra da bi za Endrika bilo najbolje da sledeću sezonu provede u klubu gde će igrati iz nedelje u nedelju, umesto da većinu vremena provodi na klupi. U Madridu ne žele ni da čuju za trajnu prodaju brazilskog reprezentativca. Plan kluba je isključivo jednogodišnja pozajmica bez mogućnosti otkupa, kako bi se zadržala potpuna kontrola nad njegovom budućnošću.

Cilj je da se dvadesetogodišnji napadač vrati na Bernabeu sa više iskustva i spreman da se bori za mesto u prvom timu. Real Madrid ulazi u poslednju nedelju prelaznog roka sa nekoliko otvorenih pitanja, a Endrikova budućnost je jedno od najvažnijih.

Ukoliko stigne odgovarajuća ponuda za pozajmicu od kluba koji može da garantuje značajnu minutažu, Murinjo je spreman da da zeleno svetlo za njegov privremeni odlazak. Endrik je prošlu sezonu proveo na pozajmici u francuskom Lionu i u 21 utakmici postigao je osam golova uz isto toliko asistencija. Postigao je het-trik protiv Meca u pobedi Liona od 5:2. Bio je jedan od ključnih igrača na kraju sezone i pomogao je Lionu da se kvalifikuje za Ligu šampiona. Posle sjajnih partija u Francuskoj, vratio se u brazilsku reprezentaciju i ovog leta se pridružio Real Madridu. Trenutno postoji nekoliko ozbiljnih klubova koji prate Endrika, uključujući Betis, Totenhem, Aston Vilu, Romu...

I sam Brazilac želi da nosi dres Real Madrida, nema nameru da ode, tako da ostaje da se vidi kako će se sve ovo na kraju završiti.