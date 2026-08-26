Nestvarna Izabela Hak! Oborila rekord i poslala Hrvatsku na Srbiju

ŠVEDSKA je sinoć posle velikog preokreta savladala Hrvatsku sa 3:2 u setovima (16:25, 22:25, 25:19, 25:16, 23:21), a meč je obeležila nestvarna Izabela Hak koja je osvojila 52 poena!

Martin Metelko / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Legendardna korektorka je tako oborila rekorde evropskih i svetskih prvenstava po broju osvojenih poena na jednoj utakmici, prošla je 47 lopti od 83 koliko je dobila (sjajnih 57%), a uz to je upisala tri asa i dva bloka.

Hak je posebno dominantna bila u petom setu tokom kojeg je osvojila 13 poena, maltene svaka lopta je išla na nju i sjajnim izdanjem u taj-brejku (23:21) kompletirala je svoju legendardnu partiju i veliki preokret Švedse.

Prava je šteta što Hak nema jaču reprezentaciju od sebe kao što je slučaj u Koneljanu na klupskom nivou, ali i plasman u osminu finala je veliki uspeh za Šveđanke, a korektorka je ponovo pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najboljih odbojkašica sveta.

Što se tiče Hrvatske, njoj nisu pomogla ni 33 poena Samante Fabris i ostala je na četvrtom mestu grupe "D" na kojem će verovatno i završiti grupnu fazu, a ukoliko to bude slučaj gotovo sigurno će igrati protiv Srbije u osmini finala jer je naša reprezentacija na korak od osvajanja grupe "B".