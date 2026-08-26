Sprema se rekordan transfer u Premijer ligi - 163 miliona evra
Hoće li Siti uspeti da završi posao oko veznog igrača Čelsija?
Argentinski reprezentativac i fudbaler Čelsija, Enzo Fernandez (25), mogao bi da postane najskuplje pojačanje u istoriji Mančester sitija, prenosi poznati sportski novinar Gaston Edul.
Uprava "Građana" priprema "neodoljivu ponudu" vrednu 140 miliona funti, što je približno 163 miliona evra, kako bi angažovala svetskog šampiona iz Katara. Prema navodima, zvaničan predlog će na adresu londonskog kluba stići najkasnije do srede.
Mančester siti insistira na dovođenju veziste kojeg je aktuelni trener Čelsija, Enzo Mareska, već trenirao tokom svog boravka u Londonu, videći u njemu idealno rešenje za budućnost srednjeg reda na "Etihadu".
Iako Čelsi nije planirao laku prodaju svog ključnog igrača, astronomska suma bi mogla da natera čelnike sa "Stamford bridža" na pregovore. Spekulacije o odlasku dodatno je podgrejala činjenica da je Fernandez meč prvog kola Premijer lige protiv Fulama (pobeda Čelsija 3:2) počeo sa klupe za rezervne igrače.
Podsećamo, Enzo Fernandez je u Čelsi stigao početkom 2023. godine iz lisabonske Benfike za tada rekordnih 121 milion evra. Ukoliko se transfer u Mančester siti realizuje po navedenoj ceni, Argentinac će po drugi put u karijeri postati akter rekordnog transfera u engleskom fudbalu.
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