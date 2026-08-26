PENZIONERI, SPREMITE SE! Penzije stižu ranije, a do kraja godine stiže i veliko povećanje

DRŽAVA je najavila više mera koje će uticati na penzionere tokom narednih meseci, uključujući finansijsku podršku, promene u terminima isplate i nove planove Fonda PIO.

Foto: Dmitriy Shironosov / Alamy / Profimedia

Avgustovske penzije biće isplaćene nekoliko dana ranije nego što je uobičajeno, najavio je direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović. On je najavio i da se do kraja godine očekuje značajno povećanje penzija, piše Blic.

Penzionere u Srbiji u narednom periodu očekuju važne promene kada je reč o isplati primanja.

Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović rekao je da će avgustovske penzije u septembru biti isplaćene nekoliko dana ranije nego što je uobičajeno.

Foto: PIO Fond

On je ovu informaciju saopštio na tribini u Staroj Pazovi, kojoj je prisustvovalo više od 370 penzionera iz Stare Pazove, Nove Pazove i Banovaca.

Osim ranije isplate, Ognjenović je najavio i da se pre kraja godine očekuje značajno povećanje penzija.

Septembar važan za penzionere

Ognjenović je poručio da će septembar biti posebno značajan za penzionere, imajući u vidu raniju isplatu avgustovskih penzija i druge mere koje je država najavila.

Prema njegovim rečima, sve je spremno za realizaciju najavljene državne pomoći.

- Septembar će biti mesec svih penzionera - rekao je Ognjenović, navodeći raniju isplatu penzija i druge mere koje će biti realizovane u tom periodu.

Za penzionere je upravo datum isplate jedna od najvažnijih informacija, posebno kada se primanja pomeraju unapred u odnosu na uobičajeni raspored.

Do kraja godine očekuje se novo povećanje

Direktor Fonda PIO najavio je i da bi pre kraja 2026. godine trebalo da dođe do značajnog povećanja penzija.

U ovom trenutku nije naveden konačan procenat povećanja, pa će za precizan iznos biti potrebno sačekati zvanične informacije.

Ognjenović je govorio i o dugoročnom cilju kada je reč o životnom standardu penzionera.

Kako je naveo, cilj je da prosečna penzija do 2030. godine dostigne 750 evra.

Prosečna penzija u Staroj Pazovi porasla 125 odsto

Ognjenović je tokom obraćanja podsetio i na rast prosečne penzije korisnika u Staroj Pazovi.

Prema njegovim rečima, prosečna penzija u ovoj opštini je od 2012. godine do danas povećana za 125 odsto.

Pored povećanja primanja, tema razgovora bila je i dostupnost usluga Fonda PIO građanima.

Stara Pazova dobija filijalu Fonda PIO?

Jedna od najava odnosi se na mogućnost da Stara Pazova dobije svoju filijalu Fonda PIO.

Ognjenović je rekao da smatra da Stara Pazova zaslužuje da ima filijalu i da su već počele pripreme za realizaciju te ideje.

Kako je naveo, nada se da bi filijala mogla da bude otvorena do kraja godine.

To bi penzionerima i drugim korisnicima omogućilo da deo poslova koji se odnose na penzijsko i invalidsko osiguranje obavljaju bliže mestu prebivališta.

Državni paket pomoći vredan gotovo milijardu evra

Na tribini je govorila i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Ona je navela da je država pripremila paket pomoći vredan gotovo milijardu evra, pri čemu je značajan deo namenjen upravo penzionerima.

Lazarević je istakla da država podršku penzionerima pokazuje kroz konkretne mere i da to nije prvi put da se takva pomoć obezbeđuje.

Šta očekuje penzionere?

Prema najavama sa tribine, penzionere u narednim mesecima očekuje nekoliko važnih događaja.

Prvo, avgustovske penzije biće isplaćene ranije tokom septembra.

Drugo, najavljena je realizacija državne pomoći, pri čemu bi značajan deo paketa trebalo da bude usmeren penzionerima.

Treće, do kraja godine očekuje se novo značajno povećanje penzija, dok će detalji o njegovoj visini biti poznati nakon donošenja odgovarajućih odluka.

Pored toga, Fond PIO radi na pripremama za otvaranje filijale u Staroj Pazovi.

Za penzionere će zato naredni period biti posebno važan, kako zbog termina isplate, tako i zbog najavljenih novih mera i povećanja primanja.

(BizPortal)

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RELjA OGNjENOVIĆ: Odlične vesti za penzionere u Novoj 2026. | Nije samo naslov