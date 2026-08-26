UEFA novčano kaznila Hajduk i Rijeku zbog incidenata navijača
Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je danas da je novčano kaznila Hajduk sa ukupno 56.000 evra zbog ispada navijača splitskog kluba na prvoj utakmici plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencije protiv poljskog Rakova.
Utakmica između Hajduka i Rakova odigrana je 20. avgusta u Splitu, a završena je bez pobednika, 2:2.
U saopštenju se navodi da je Kontrolna, etička i disciplinska komisija UEFA kaznila Hajduk zbog upotrebe lasera, ubacivanja predmeta na teren, blokiranja prolaza, paljenja pirotehničkih sredstava, neprimerenog ponašanja tima i grube igre na duelu protiv Rakova.
Takođe, UEFA je uslovno kaznila klub iz Splita na dve godine delimičnim zatvaranjem tribina na narednom meču u evropskim takmičenjima zbog propusta u organizaciji utakmice protiv Rakova.
UEFA je u saopštenju navela da je novčano kaznila Rijeku sa ukupno 32.750 evra zbog incidenata navijača hrvatskog kluba na prvom duelu plej-ofa kvalifikacija za LK protiv Midtjilanda, koji je odigran 20. avgusta u Danskoj kada je Midtjiland slavio sa 2:0.
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