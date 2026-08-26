ZNAČAJNO MESTO NA VINSKOJ MAPI: Izgradnja Fruškogorskog koridora pomaže vinski turizam Iriga

FRUŠKA gora i Irig odlikuju se bogatom vinarskom ponudom, što je vinski turizam učinilo jednim od važnih obeležja tog kraja.

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Unapređenju turizma i uopšte razvoju privrednog ambijenta i ulaganja u Opštinu Irig značajno će doprineti završetak izgradnje Fruškogorskog koridora i najdužeg tunela u Srbiji, preneo je RTV.

Uz viševekovnu duhovnost i veliki broj pravoslavnih manastira, jedna od glavnih asocijacija na Frušku goru i Irig jesu i nadaleko čuveni vinogradi i vinska tradicija, koja je utkana u kulturu, pesme i običaje tog kraja. Vinski turizam zato ima sve veći privredni i gastronomski značaj za tu sremsku opštinu, sve popularniju na turističkoj mapi, pa osim domaćih gostiju, sve više posetilaca stiže iz Slovenije, Bosne i Hercegovine i Rusije, kako bi probali vina specifičnog mirisa i arome.

Daljem razvoju opštine Irig, povezivanju sa okolnim turističkim lokalitetima i međunarodnim koridorima, ali i rešavanju problema sa saobraćajnim gužvama znatno će doprineti izgradnja Fruškogorskog koridora.

(AgroFin)