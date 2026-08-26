TINJAJU STOLOVI I GOČ: Vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom (FOTO)
Situacija jeste povoljnija nego prethodnih dana, ali požari na Stolovma i na Goču još nisu u potpunosti lokalizovani.
Na Stolovima se vatrogasci, članovi DVD, radnici „Srbijašuma“ i meštani, uz pomoć iz vazduha helokipterske jedinice MUP Srbije, i dalje trude da obuzdaju požar niskog rastinja i trave.
Kao i svih prethodnih dana, intervenciju im i dalje otežava jak vetar promenljivog pravca i nepristupačan teren na kojem je nemoguće gašenje obaviti sa zemlje.
Požar na području oko vrha Ljukten na planini Goč, koji je u utorak, oko podneva, izbio sa aleksandrovačke strane, zahvatio je oko 10 hektara borove šume. Osim vatrogasaca iz Kraljeva i Kruševca, u gašenju učestvuju i pripadnici Žandarmerije i helikoteri „kamov“ i „super puma“ MUP Srbije.
Preporučujemo
DA SE ČUJU I MEŠTANI: Gradonačelnica Loznice razgovarala sa stanovnicima Lipničkog Šora
25. 08. 2026. u 18:48
LOZNIČANI PAZE RASEJANjE: Veza sa zavičajem i otadžbinom
25. 08. 2026. u 17:42
SUTRA PODELA BESPLATNIH RANČEVA: Opština Opovo i ove godine daruje đake prvake
25. 08. 2026. u 16:49
TERAO JE OSAM VRANIH KONjA: U Kikindi održana 31. „Fijakerijada“ (FOTO)
25. 08. 2026. u 16:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)