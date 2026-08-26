TINJAJU STOLOVI I GOČ: Vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom (FOTO)

Situacija jeste povoljnija nego prethodnih dana, ali požari na Stolovma i na Goču još nisu u potpunosti lokalizovani.

G.Šljivić

Na Stolovima se vatrogasci, članovi DVD, radnici „Srbijašuma“ i meštani, uz pomoć iz vazduha helokipterske jedinice MUP Srbije, i dalje trude da obuzdaju požar niskog rastinja i trave.

G.Šljivić

Kao i svih prethodnih dana, intervenciju im i dalje otežava jak vetar promenljivog pravca i nepristupačan teren na kojem je nemoguće gašenje obaviti sa zemlje.

G.Šljivić

Požar na području oko vrha Ljukten na planini Goč, koji je u utorak, oko podneva, izbio sa aleksandrovačke strane, zahvatio je oko 10 hektara borove šume. Osim vatrogasaca iz Kraljeva i Kruševca, u gašenju učestvuju i pripadnici Žandarmerije i helikoteri „kamov“ i „super puma“ MUP Srbije.