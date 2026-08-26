Srbija

TINJAJU STOLOVI I GOČ: Vatrogasci nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom (FOTO)

Goran Ćirović

26. 08. 2026. u 15:43

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Situacija jeste povoljnija nego prethodnih dana, ali požari na Stolovma i na Goču još nisu u potpunosti lokalizovani.

ТИЊАЈУ СТОЛОВИ И ГОЧ: Ватрогасци настављају борбу са ватреном стихијом (ФОТО)

G.Šljivić

Na Stolovima se vatrogasci, članovi DVD, radnici „Srbijašuma“ i meštani, uz pomoć iz vazduha helokipterske jedinice MUP Srbije, i dalje trude da obuzdaju požar niskog rastinja i trave.

G.Šljivić

 

Kao i svih prethodnih dana, intervenciju im i dalje otežava jak vetar promenljivog pravca i nepristupačan teren na kojem je nemoguće gašenje obaviti sa zemlje.

G.Šljivić

 

Požar na području oko vrha Ljukten na planini Goč, koji je u utorak, oko podneva, izbio sa aleksandrovačke strane, zahvatio je oko 10 hektara borove šume. Osim vatrogasaca iz Kraljeva i Kruševca, u gašenju učestvuju i pripadnici Žandarmerije i helikoteri „kamov“ i „super puma“ MUP Srbije.

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