NEĆETE VEROVATI ŠTA SE DESILO U PARTIZANU! Rasim LJajić otkrio jezivu istinu o klubu – OVO su krili od svih!

U Partizanu odbrojavaju dane do revanš-meča poslednje runde kvalifikacija za Ligu konferencija protiv španskog Hetafea, interesovanje navijača za tu utakmicu je ogromno, ali kada se ona završi, aktiviraće se ostavke koje su podneli i čelnici Partizana, kao i trener Saša Ilić.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Navijači su takođe objavili svoje saopštenje u kom su pružili podršku upravi, ali sednica Skupštine kluba je zakazana za period od 21. do 25. septembra.

O svemu tome, kao i rezultatskoj i finansijskoj krizi Partizana, za N1 je govorio prvi čovek kluba Rasim Ljajić.

- Da nismo ovo uradili sigurno bismo bili zatrpani vestima i tekstovima, prilozima o tome da niko ne snosi odgovornost za loše rezultate Partizana. Dakle, kad podnesemo ostavke nije dobro, jer navodno vreme nije za to, kad ne podnesemo ostavke, opet smo krivi za to što ne prihvatamo odgovornost.

- Ovo je jedan čin, upravo, odgovornosti. Jer smo na početku, kad smo dolazili ovde, u najtežem trenutku - a došli smo, jer niko nije dolazio, niko hteo da ovo prihvati. I nismo mi došli što smo najbolji, nismo mi došli što je ovde dobro, nego naprotiv - došli smo jer niko drugi nije hteo. Došli smo iz čiste ljubavi, entuzijazma, da nešto uradimo koliko možemo da uradimo. I rekli smo i tada, neće biti potrebe da nas navijači teraju sa stadiona, otići ćemo sami", izjavio je Ljajić za N1.

Kako je doživeo podršku od strane navijača?

- Prvi put u istoriji kluba dešava se da navijači traže da uprava ostane, a desilo se zato što ti ljudi znaju u kojim uslovima funkcionišemo, na koji način ovaj klub funkcioniše, da dajemo sve od sebe, da ovde nema dogovaranja sa menadžerima, nema niko da jedan dinar može da ukrade, nema nikog da se tali sa ovima ili onima, počeli smo da uvodimo red. Naravno, to uvođenje reda i košta, jer smo stvorili milion protivnika i među novinarima, i među menadžerima, i među sportskim radnicima, ovima ili onima. I zato smo postali vreća za udaranje, ko god stigne, ko god ne sme niti drugi klub da spomene u bilo kakvom negativnom kontekstu, e Partizan je tu idealan. Kad sam jednog novinara pitao zašto to radite, čovek mi je mrtav 'ladan odgovorio zato što su to najčitanije vesti iz sportske rubrike. Onda udarajte. Prema tome, ovo je bio jedan odgovoran čin, ovo je sad drugi par rukavica, i što nam daje satisfakciju za ovo sve što smo radili ove dve godine, a učinili smo velike stvari, nažalost rezultat je izostao, a to je ova podrška iskrenih navijača Partizana, s kim nemamo nikakav odnos, mi ne plaćamo navijače", kaže Ljajić.

Iako je i trener Saša Ilić podneo ostavku, Ljajić smatra da bi aktuelni šef struke trebalo da nastavi posao.

- Evo juče smo razgovarali, danas razgovaramo, po celi dan vodimo razgovore, navijači dalje vrše pritisak i traže neku vrstu dogovora, ali kažem, sad je najbitnije da Saša Ilić ostane", naglasio je Ljajić.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

On je pozvao sve zainteresovane za vođenje kluba da se kandiduju tokom predstojeće Skupštine kluba.

- Kritikovali su nas od prvog dana kad smo došli, naš medeni mesec je trajao pet dana, posle toga je krenula rafalna paljba sa svih mogućih strana, evo svi ti ljudi umesto što kritikuju preko društvenih mreža, što su veliki internet partizanovci, evo prilike, neka dođu slobodno, svako od njih ima pravo, neka formiraju Upravni odbor, neka rade šta god misle da je dobro u interesu kluba. Ako se bilo ko kandiduje, to se neće desiti, jedino da se niko ne kandiduje, onda ćemo funkcionisati u ostavci, pošto sad funkcionišemo praktično u ostavci, ne možemo da napravimo vakuum u funkcionisanju kluba, mora neko da potpisuje plate, mora neko da isplaćuje račune za struju. Postoje dva zakonska zastupnika: generalni direktor i ja. Klub mora da funkcioniše, ali mi apelujemo i zaista želimo da se pojave ozbiljni ljudi kao kandidati na toj skupštini kluba".

Ono što je bilo prijatno iznenađenje za navijače jeste odluka uprave da se pred utakmicu sa Hetafeom operu stolice na tribinama.

- Evo, sad se čiste ove tribine, otkad smo došli nas uveravaju da ove stolice ne mogu da se očiste iz nekih tehničkih razloga, evo kako mogu, juče smo probali, pogledajte sad razliku između ovih. Najbanalnija stvar. Dakle, ovo je klub koji je zapušten. Ne samo što je to veliki dug, nego u svakom smislu zapušten. Ovo funkcioniše kao nekadašnje državno ili društveno preduzeđe iz šezdesetih i sedamdesetih godina, to ne može, svaka promena ovde izaziva otpor, a vi taj otpor ne možete da lako savladate ako nemate rezultate. Vama trebaju rezultati da bi mogli ozbiljne reforme, i ozbiljnu modernizaciju ovog kluba da napravite", poručio je Ljajić.

STADION JNA - MOJA KUĆA! ⚫️⚪️



Partizanov stadion zasijaće posebnim sjajem u četvrtak od 21 čas. Zauzmi svoju stolicu i ponosno navijaj za crno-bele 🏟️#FKP | #MeniJeVredan🖤🤍 pic.twitter.com/putwIlZrHm — FK Partizan (@FKPartizanBG) August 24, 2026

Ponovio je ranije izrečene stavove da Partizan mora da štedi da bi izašao iz nagomilanih dugova i otkrio koliko iznosi budžet kluba.

- Mi smo se ponašali krajnje odgovorno kao da je ovo naša kuća, kao što se u domaćinstvu ponašamo - trošimo onoliko koliko imamo. Ne mogu da vozim mercedes ako imam za golfa, ne mogu da se zadužim da kupim bolji auto, ako nemam. Mi smo se zaista ovde domaćinski ponašali, ne možemo da plaćamo igrača više od 20.000 evra, mi smo smanjili budžet sa 22 miliona na manje od 13 miliona evra, i dalje ga smanjujemo i štedimo gde god možemo", rekao je.

Zvezda je bodovno već mnogo odmakla na tabeli Super lige, a pogotovo finansijski, ali ni u tome Ljajić ne traži alibi.

- Mi smo imali sedam prečki u prvenstvu i Evropi, da je pola od toga ušlo golova, situacija bi bila drugačija. Ne želim da se na to pozivam ili tražim neki alibi, niti to treba da bude. Partizan mora sa bilo kojim budžetom da bude konkurentan i da se bori za titulu. Ovde je splet nekih okolnosti o kojima sad naravno ne bih govorio, ali drugog puta za ozdravljenje nema. Ne možete nešto što je godinama uništavano da rešite za godinu ili dve. Može da se desi, ali to je splet opet okolnosti srećnih, mi smo imali splet nesrećnih okolnosti koji nas je pratio sve vreme", poručio je Ljajić.