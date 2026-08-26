LJubavnica uzvratila udarac prevarenoj ženi sportske zvezde, a on našao treću

Neočekivana drama u javnosti

Foto: Printskrin7Instagram/tesscrosley

Australijska javnost svedoči brutalnom javnom ratu između Džuls Nil, bivše supruge zvezde australijskog fudbala (AFL) Lahija Nila, i njene nekadašnje prijateljice Tes Krosli, sa kojom je sportista imao aferu.

Samo nekoliko sati nakon što je Džuls Nil u podkastu iznela prljav veš o sedmogodišnjem braku, tvrdeći da ju je suprug varao sa najmanje dve žene, stigao je i odgovor druge strane. Tes Krosli, koja je bila bliska prijateljica porodice pre nego što je uplovila u romansu sa sportistom, optužila je Džuls za "izdaju".

S druge strane, Kroslijeva je izrazila šok zbog javnog istupa bivše prijateljice.

– Mislim da smo doneli jednoglasnu odluku da ne dajemo nikakve javne komentare. Saznala sam da je neko od uključenih strana slao privatne informacije novinarima, što mi je palo jako teško. Ćutala sam iz poštovanja – izjavila je Tes i zagonetno dodala: – Postoji mnogo veći deo priče koji ljudi ne znaju, ali neću blatiti druge samo da bih sebe predstavila boljom. Ovo osećam kao izdaju.

Saga je počela kada je Džuls Nil, nakon kraha braka, napustila Brizbejn i sa decom se vratila u rodni Pert. Ona je otkrila da je za aferu svog supruga i svoje prijateljice saznala preko partnerke drugog igrača kluba.

– To je najgori osećaj na svetu. Preispitujete sve. Pitate se ko sve zna? Da li su ostali igrači znali? Da li su njihove supruge znale? – ispričala je Džuls, dodajući da je inicijalno mislila da je reč o jednom poljupcu, da bi kasnije saznala da je afera trajala četiri meseca.

Ona je takođe otkrila da joj je Tes Krosli bila toliko bliska da joj je čak komentarisala fotografije na Instagramu nakon što je afera otkrivena. Džuls Nil je u svom ispovesti navela da ovo nije bio prvi put da je Lahi vara. Prvi put je saznala za neverstvo putem "Hey girly" direktne poruke na Instagramu, uz priložene dokaze.

– Četiri dana nisam izlazila iz kreveta. Verovala sam da mi to nikada ne bi uradio. Ipak, obećao je da je to bila greška, da se nikada neće ponoviti, a pošto smo već imali ćerku, odlučila sam da ostanem i radim na našem odnosu – priznala je ona.

Dok dve žene ratuju u medijima, glavni akter skandala, Lahi Nil, ne gubi vreme. Pre samo nekoliko dana, on je ozvaničio svoju novu vezu sa Emom Fild, javno je poljubivši u svlačionici nakon pobede svog tima nad Kolingvudom.