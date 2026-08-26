Fudbal

Italijani zadali težak udarac Đaniju Infantinu

М.М.

26. 08. 2026. u 15:47

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Potez koji je odjeknuo kao fudbalski zemljotres

Италијани задали тежак ударац Ђанију Инфантину

Foto: Tanjug/AP Photo/Chris Carlson, File

Fudbalski savez Italije (FIGC) doneo je neočekivanu i radikalnu odluku da povuče podršku kandidaturi Đanija Infantina za reizbor na mesto predsednika FIFA, zakazan za mart 2027. godine.

Ovaj potez Italijana odjeknuo je kao fudbalski zemljotres u Cirihu, a FIGC je jasno stavio do znanja da je njihova odluka doneta u potpunoj koordinaciji sa UEFA i njenim predsednikom Aleksanderom Čeferinom

Rim se na ovaj način otvoreno suprotstavio nedavnim inicijativama Infantina koje se tiču upravljanja i razvoja međunarodnih takmičenja, a koje su izazvale duboke podele u svetu fudbala.

Predsednik FIGC, Đovani Malago, bio je oštar i direktan u svojoj izjavi, ističući da Italija više ne vidi Infantinov model kao pravi put za budućnost najpopularnijeg sporta.

Nastavićemo da radimo zajedno sa UEFA-om i ostalim evropskim savezima na promovisanju vizije fudbala zasnovane na zaslugama, solidarnosti, održivosti i centralnoj ulozi navijača – poručio je Malago i dodao: – Prepoznajemo se u modelu dijaloga, slušanja i zajedničke odgovornosti, koji je do sada omogućavao fudbalu da raste, inovira se i istovremeno brani svoje osnovne principe.

Ovim činom, Italija je postala predvodnik evropskog "otpora" protiv aktuelnog rukovodstva FIFA. Sukob na relaciji Cirih–Nion (FIFA–UEFA) sada je dobio novu dimenziju, a povlačenje podrške jedne od najuticajnijih fudbalskih nacija sveta predstavlja ozbiljan udarac za Infantinove ambicije da bez opozicije zadrži fotelju u martu 2027. godine.

Stručnjaci ocenjuju da bi ovaj potez Italijana mogao da pokrene "domino efekat" među ostalim evropskim federacijama koje su nezadovoljne forsiranjem novih formata takmičenja i sve većim opterećenjem kalendara, što direktno ugrožava nacionalna prvenstva i zdravlje igrača.

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