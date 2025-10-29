FRKA U SVETU TENISA! Janik Siner grmi, ali "nema podršku" Novaka Đokovića
SAGA oko zarada u "belom sportu" se nastavlja.
Pojedini teniseri nisu zadovoljni podelom novca na velikim turnirima, odnosno gren slemovima, a među njima je i Janik Siner što je sve iznenadilo.
Naime, drugi igrač sveta je za britanski "Gardijan" otkrio:
– Imali smo dobre razgovore na Rolan Garosu i Vimbldonu i zato smo razočarani što od tada nije bilo pomaka – rekao je Janik Siner.
Siner se osvrnuo i na preopterećen kalendar, ali rečeno mu je da ne može niko da reaguje dok tužba koju je podnela PTPA (Asocijacija profesionalnih igrača tenisa), čiji je jedan od osnivača Novak Đoković, ne dobije epilog.
– Ovo su važne teme i niko ne sprečava gren slemove da sami nešto preduzmu i pomognu teniserima – ističe Siner i tu misli na one slabije rangirane kolege koji mnogo manje zarađuju i jedva sastavljaju kraj sa krajem.- Gren slemovi su najveći turniri i najviše profitiraju. Zato od njih tražimo pošteniju raspodelu premija. Želimo da zajedničkim pregovorima dođemo do rešenja - zaključio je Siner.
Podsećanja radi, igrači su letos poslali pismo najvećim turnirima uz primedbu da oni ne doprinose njihovim penzijama i sličnim beneficijama, dok ATP i VTA, odnosno ostali turniri, daju 80 miliona dolara godišnje. Na sastanku tokom Rolan Garosa bili su Siner, Kasper Rud i Aleks de Minor, kao i Arina Sabalenka, Koko Gof i Medison Kiz. Na sledećem sastanku igrače su predstavljali Aleksander Zverev i Belinda Benčić. I Karlos Alkaras je među potpisnicima ali se zasada ne meša mnogo u ovu aktivnost. Osnovna primedba igrača kada su u pitanju nagradni fondovi najvećih turnira je činjenica da teniseri dobiju samo 12 do 15 odsto zarade, dok je na ostalim takmičenjima procenat mnogo veći – oko 22. Na primer, prošle godine je Vimbldon zaradio 406,5 miliona funti, a nagradni fond je iznosio 50 miliona.
Inače, Đoković nije među potpisnicima ovog pisma...
