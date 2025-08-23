Tenis

BRAVO! Aleksandra Krunić u finalu VTA turnira u Klivlendu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

23. 08. 2025. u 10:12

Srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u finale dubla u paru sa Ruskinjom Anom Danilinom na turniru u Klivlendu.

БРАВО! Александра Крунић у финалу ВТА турнира у Кливленду

Foto: Goran Čvorović

Srpkinja će se boriti za 8. titulu u konkurenciji dublova pošto je da Ruskinjom u polufinalu Klivlenda pobedila Čehinje Anastasiju Detijuk i Mirijam Skoh rezultatom 2:0 (6:2, 6:4) za sat i 19 minuta.

Krunićeva i Danilina će se danas od 18 časova po srpskom vremenu za titulu boriti protiv para iz Tajvana i Kine, Hao-Čing Čan i Ksinju Đijang. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu