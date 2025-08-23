BRAVO! Aleksandra Krunić u finalu VTA turnira u Klivlendu
Srpska teniserka Aleksandra Krunić plasirala se u finale dubla u paru sa Ruskinjom Anom Danilinom na turniru u Klivlendu.
Srpkinja će se boriti za 8. titulu u konkurenciji dublova pošto je da Ruskinjom u polufinalu Klivlenda pobedila Čehinje Anastasiju Detijuk i Mirijam Skoh rezultatom 2:0 (6:2, 6:4) za sat i 19 minuta.
Krunićeva i Danilina će se danas od 18 časova po srpskom vremenu za titulu boriti protiv para iz Tajvana i Kine, Hao-Čing Čan i Ksinju Đijang.
