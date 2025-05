NOVA RIVALSTVA NA VIDIKU: Igrači o predstojećem Rolan Garosu

Neću sebe i veliko rivalstvo koje imam sa Janikom Sinerom stavljati na nivo velikih legendi, poručio je tokom dana posvećenog za medije na Rolan Garosu prošlogodišnji osvajač Karlos Alkaraz.

Foto: EPA-EFE/ANDRES MARTINEZ CASARES

- Za ljubitelje tenisa je sjajno kada imaju uzbudljive mečeve koje su igrali Borg-Mekenro i Rafa-Rodžer ili Đoković iz velike trojke, jedan protiv drugog. Trenutno su ljudi uzbuđeni svaki put kada se suočim sa Janikom. Naši mečevi su, mislim, zaista visokog kvaliteta. Čak i oni koji ne vole tenis, možda su zbog toga počeli da ga gledaju – kazao je Alkaraz.

Siner, koji se posle duge pauze prvi put vratio na nedavnom turniru u Rimu i u finalu izgubio protiv Alkaraza, kaže da će u Parizu biti drugačije.

- U Rimu neke stvari nisu bile onakve kakve želim da budu. Ima mnogo prostora za poboljšanje. Na sreću, imali smo vremena za male promene. Vredno radim, pokušavam da dostignemo fizički nivo. Naravno, to se odnosi i na teniski deo. Igranje u pet setova će biti odličan test za mene, da shvatim gde se trenutno nalazim. Hajde da vidimo kako će moje telo reagovati – poručio je trenutno prvi reket sveta.

Italijana su pitali i da prokomentarise uspehe Nadala svih prethodnih godina ovde.

- Uzor je za sve nas. Svi moramo biti veoma srećni što smo u eri u kojoj smo mogli da gledamo Rafu sa Rodžerom i Novakom. To je neverovatno, zar ne? – poručio je Siner.

I Holger Rune se setio Đokovića, koji nije prisustvovao Danu za medije zbog nastupa u Ženevi:

- Novak je zaista bio sjajan prema meni, tokom cele moje karijere. Treinrao sam sa njim u Monaku kada sam bio prilično mlad. Uvek je bio veoma ljubazan. Davao mi je savete i slično. Zaista sam to cenio. Osećam to kao veliku privilegiju. Jedan je od najboljih igrača koje smo ikada imali.

Srećna zbog povratka u Pariz je i najbolja svetska igračica Arina Sabalenka.

- Tokom godina mnogo sam poboljšala igru, fizički i mentalno sam dobro i mislim da sam prilično spremna za šljaku. Osećam se jača nego ikad! – kaže Beloruskinja.

Imajući u vidu da nikada do sada nije stigla do finala na Rolan Garosu, novinare je zanimalo da li bi to bio važan korak za nju, ili je fokusirana samo na osvajanje turnira?

- U ovoj fazi moje karijere, sve se vrti oko osvajanja titula i velikih trofeja. Moraš sebi da postaviš velike ciljeve. Više sam zainteresovana za titulu nego samo za stizanje do finala, jer je poraz u finalu užasan, a to nije moj cilj.

Njena glavna protivnica, prošlogodišnja osvajačica Iga Švjontek želi da odbrani trofej.

- Došla sam malo ranije da bih trenirala. Volim ovo mesto. Srećna sam što sam se vratila. Svi znaju da imam lepe uspomene iz prošle godine, pa pokušavam da uživam u tome – zaključila je Poljakinja.