AMERIKANKA U ODABRANOM DRUŠTVU: Ema Navaro tek peta teniserka koja je uspela da uradi ovo

5 - Since 2000, Emma Navarro is only the fifth player to win a WTA event final by a 6-0 6-0 score:



Bartoli, Quebec City 06

A. Radwanska, Sydney 13

Halep, Bucharest 16

Swiatek, Rome 21

Navarro, Merida 25 🆕



