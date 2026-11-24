DOSAD NAJVEĆE OTKRIĆE O STANJU LEGENDARNOG ŠUMIJA! Evo kako je Mihael Šumaher sada i zašto se u terapiji koristi vožnja automobilom
Od stravične nesreće na skijanju u francuskim Alpima u decembru 2013. godine, zdravstveno stanje sedmostrukog šampiona Formule 1 Mihaela Šumahera jedna je od najstrože čuvanih tajni u svetu sporta.
Njegova porodica, predvođena suprugom Korinom, već više od decenije drži legendarnog Nemca daleko od očiju javnosti, ali su do medija ipak dospeli novi detalji o nesvakidašnjim metodama koje lekari koriste u njegovom oporavku.
Kako su preneli nemački mediji, među kojima i list „Bild“, medicinski tim je u sklopu rehabilitacije odlučio da Šumahera provoza u sportskom automobilu marke Mercedes AMG. Razlog za ovaj potez je duboko povezan sa njegovim životom i karijerom.
Stručnjaci veruju da poznati zvuci motora visokih performansi, vibracije i osećaj vožnje mogu da stimulišu njegov mozak i probude uspomene na više od dve decenije provedene na najpoznatijim svetskim stazama.
O legendarnom asu dvadeset četiri sata dnevno brine poseban tim od čak 15 vrhunskih stručnjaka, među kojima su lekari, maseri i medicinski asistenti. Istovremeno, Korina Šumaher je uvela najstroža pravila kada je reč o posetama, pa pristup porodičnom domu ima samo najuži krug prijatelja od najvećeg poverenja. Među retkima koji su imali priliku da ga vide uživo su nekadašnji prvi čovek Ferarija i FIA Žan Tod, kao i bivši test-vozač italijanskog tima Luka Badoer.
Koliko se život slavnog vozača promenio, najbolje svedoče reči njegovog rođenog brata Ralfa Šumahera, takođe nekadašnjeg pobednika trka Formule 1, koji ne krije tugu zbog tragedije koja ih je zadesila.
– Nedostaje mi onaj stari Mihael. Život je ponekad nepravedan. Mihael je tokom celog života imao mnogo sreće, ali onda se desila ova tragična nesreća. Srećom, napredna medicina pruža mnogo mogućnosti. Ipak, više ništa nije kao pre – izjavio je Ralf.
Sličnu poruku ranije je poslala i sama Korina, koja je u dokumentarnom filmu posvećenom njegovoj karijeri kratko poručila da Mihael nastavlja sa rehabilitacijom i da je „drugačiji, ali da je tu“.
Podsetimo, Mihael Šumaher je ispisao istoriju auto-moto sporta osvojivši dve uzastopne titule sa Benetonom (1994. i 1995), a potom i pet vezanih šampionskih kruna u bolidu Ferarija od 2000. do 2004. godine.
Nakon prvog povlačenja vratio se na stazu 2010. godine upravo u ekipi Mercedesa, gde je 2012. stavio tačku na blistavu karijeru, samo godinu dana pre nesreće koja je potresla čitavu planetu.
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