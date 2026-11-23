"Čuo sam glasove u glavi..." Tajson Fjuri ima šizofreniju
Jedan od najboljih boksera današnjnice, Tajson Fjuri, otkrio je da mu je nakon pobede nad Kličkom 2015. godine i osvajanjea svetske titule dijagnostikovana šizofrenija.
- Rečima ne mogu da opišem tamu u kojoj sam bio. Bilo je kao da živim u paklu. Čuo sam glasove u glavi, nisam mogao normalno da razgovaram sa ljudima i godinama nisam imao mira - ispričao je Fjuri.
Kao prelomni trenutak izdvojio je 2017. godinu, kada je shvatio koliko je njegov život krenuo pogrešnim putem.
Tada je započeo proces oporavka, ponovo se posvetio porodici i treninzima, što ga je na kraju vratilo u vrh svetskog boksa.
O njegovom stanju govorila je i supruga Paris, koja tvrdi da je prve znakove problema primjećivala još u tinejdžerskim godinama. Prisjetila se i trenutka kada su ljekari Tajsonu saopštili dijagnozu.
- Lekari su rekli da je blagi šizofreničar. Ni tada mi nije bilo jasno. Rekla sam mu: ‘Ne budi smešan, o čemu oni pričaju, o šizofreniji? Manijaci su šizofreničari, ti nisi šizofreničar.’ Nikada ranije nisam čula za bipolarni poremećaj. Kada mi je neko zapravo objasnio o čemu je reč, bila sam u čudu - ispričala je Paris.
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