Život joj se preokrenuo za 180 stepeni

Foto: Instagram/erikawhitee

Želja da postane uspešna surferka nije joj donela finansijsku sigurnost, pa je morala da pronađe drugačiji način da zarađuje! Erika Vajt iz engleskog Kornvola danas tvrdi da mesečno inkasira čak 50.000 funti (oko sedam miliona dinara), a njen put do bogatstva prilično je neobičan.

Vajt je godinama pokušavala da izgradi karijeru u svetu surfovanja. Sarađivala je sa brendovima, dobijala besplatne daske i opremu, ali od toga nije mogla pristojno da živi.

Situacija je bila toliko teška da je, kako je sama otkrila u razgovoru za ugledni magazin „Surfer“, morala da radi i na čišćenju toaleta kako bi sastavila kraj s krajem.

Pre nego što je pronašla novi izvor prihoda, oslanjala se i na državnu pomoć, od koje joj je, prema sopstvenim rečima, ostajalo svega oko 100 funti (oko 14.000 dinara) nedeljno za život.

- Počela sam da zarađujem nešto novca od saradnji sa brendovima, dobijala sam sponzorstva kompanija koje proizvode surferska odela i besplatne daske. Sve je išlo u dobrom smeru, ali nisam imala stabilne prihode. Zato sam pokrenula profil na OnlyFans-u, kako bih finansirala svoj način života, surfovanje i putovanja - ispričala je Erika.

Odluka se ispostavila kao pun pogodak. Prema njenim tvrdnjama, za samo osam meseci mesečnu zaradu povećala je sa oko 5.000 funti (oko 702.000 dinara) na čak 50.000 funti (oko 7.000.000 dinara).

- Sada verovatno zarađujem više od profesionalnih surfera, a mogu da surfujem, putujem i radim sve ono što volim - otkrila je Vajt.

Posebno je zanimljivo to što je upravo njena ljubav prema surfovanju postala jedan od glavnih aduta na platformi za sadržaj za odrasle. Naime, Erika je otkrila da ima pretplatnike koji plaćaju kako bi je gledali u surferskim odelima, odnosno tesnim neoprenskim kostimima.

- Neki od njih plaćaju samo da me gledaju u surferskom odelu. Govore mi da ga ne skidam jer im se dopada tesni neopren - ispričala je ona.

Upravo je o tom neobičnom interesovanju ponovo govorila za „Surfer“, otkrivši da pojedini pretplatnici posebno vole njenu zimsku surfersku opremu, koja podrazumeva odelo, rukavice, čizme i kapuljaču. Ono što je nekada predstavljalo trošak koji nije mogla da priušti, sada joj donosi novac.

Erika je u međuvremenu život nastavila u blizini australijskog Bajron Beja, gde može da uživa u surfovanju i putovanjima. Prema pisanju „Surfera“, iznajmljuje kuću za oko 1.800 australijskih dolara nedeljno.

Ipak, novi posao nije prošao bez posledica. Pojedini sponzori iz sveta surfovanja prekinuli su saradnju sa njom nakon što su saznali da se bavi kreiranjem sadržaja za odrasle.

Vajt smatra da u surferskoj zajednici i dalje postoji problem sa prihvatanjem žena koje izaberu takav put, ali joj je novi način zarade omogućio nešto što ranije nije imala – finansijsku nezavisnost i mogućnost da se posveti onome što najviše voli.