MVP mod Broka Pardija: San Francisko počistio Minesotu usred Meksiko Sitija
Derbi 11. kola NFL lige pripao je Fortinajnersima koji su u dominantnom stilus savladali Vajkingse (35:10) na "Azteka stadionu".
Prajmtajm utakmica odigrana u Meksiko Sitiju trebala je biti najzanimljivija ove nedelje, ali je otišla u potpuno suprotnom smeru pošto su Fortinajnersi od samog starta poveli i tu prednost nisu ispuštali.
Kvoterbek Brok Pardi je igrao vrhunski, bacio je tri tačdauna, od toga dva Džordžu Kitlu, odbrana San Franciska je bila na nivou i već na poluvremenu je tim iz Kalifornije vodio sa 28:10.
U drugom delu igre bilo je dosta tvrđe, veoma malo poena, a jedini tačdaun postigao je legendarni Mekafri za konačnih 35:10 i apsolutnu dominaciju Fortinanjnersa.
Ovo im je bila deveta pobeda u sezoni, imaju skor 9-1 i prvi su u NFC-u, a kako igraju Pardi, Evans, Mekafri, Kitl, Vorner i družina, slobodno se može reći da su i prvi favoriti za osvajanje Superboula.
Sa druge strane, do sada dominantna odbrana Minesote je dobila ozbiljan šamar, a kada ona slabo odigra zna se da su šanse za pobedu Vajkingsa apsolutno minimalne pošto napad predvođen Kirkom Kazinsom još nije uigran.
I sa ovim porazom, imaju odličan skor, 7-2, ali se nalaze u veoma jakoj diviziji i tek su treći u njoj iza Lajonsa i Bersa (skor 8-2).
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