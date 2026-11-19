Košarkaška reprezentacija Litvanije mogla bi da se suoči sa ozbiljnim hendikepom uoči utakmice protiv Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine, s obzirom na to da je pod znakom pitanja nastup Rokasa Jokubaitisa.

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Plejmejker minhenskog Bajerna nalazi se na širem spisku selektora Dainijusa Adomaitisa za predstojeće reprezentativne obaveze, ali još nema potvrde da li će biti na raspolaganju za duel sa Orlovima, koji je zakazan za 26. novembar u Klaipedi.

Prema informacijama litvanskog portala „Lrytas“, konačna odluka biće doneta nakon konsultacija između predstavnika reprezentacije, Bajerna i medicinskog tima. Razlog za dodatni oprez leži u činjenici da se Jokubaitis tek nedavno vratio košarci nakon teške povrede kolena zbog koje je pauzirao duže od godinu dana.

Ni sam košarkaš trenutno ne može da potvrdi da li će zaigrati protiv Srbije, pošto se njegovo fizičko stanje i minutaža i dalje pažljivo kontrolišu.

- Nije tajna da je to pitanje i dalje otvoreno. Sve moje utakmice i minutaža još se usklađuju sa lekarima. Da nije bilo povrede, moj odgovor na poziv reprezentacije uvek bi bio potvrdan. Međutim, sada je situacija drugačija. Još nismo doneli konačnu odluku sa selektorom Adomaitisom i Bajernom. Veoma je važno i mišljenje lekara - rekao je Jokubaitis za litvanske medije.

O njegovom povratku na teren govorio je i trener Bajerna Anton Gavel, koji je istakao da plejmejker postepeno podiže nivo igre, ali da još nije dostigao formu iz perioda pre povrede.

Gavel se osvrnuo na njegovu situaciju nakon dramatičnog poraza minhenskog kluba od Žalgirisa rezultatom 117:114.

- Nije mu bilo lako da toliko dugo ne igra posle sjajnog Evropskog prvenstva. Napreduje svakog dana, iz utakmice u utakmicu. Već je pokazao koliko može da bude važan za naš tim. Ne možemo da očekujemo da odmah bude na istom nivou kao pre povrede, jer je ona bila ozbiljna. Ali ide u dobrom pravcu i verujem da će posle još nekoliko utakmica biti u pravoj formi - poručio je trener Bajerna.

Ostaje da se vidi da li će Litvanci uspeti da osposobe jednog od svojih važnih organizatora igre za duel sa Srbijom, ili će selektor Adomaitis morati da pronađe alternativno rešenje za jednu od najvažnijih utakmica u kvalifikacijama.