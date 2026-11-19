Košarkaši Niša upisali su petu pobedu u Košarkaškoj ligi Srbije, pošto su u neizvesnoj završnici savladali Radnički rezultatom 75:78 (14:20, 24:22, 24:15, 13:21) i tako produžili niz poraza beogradskog tima.

FOTO: KK Niš

Gosti su do trijumfa stigli zahvaljujući odličnoj odbrani u poslednjoj četvrtini, u kojoj su uspeli da nadoknade zaostatak i preokrenu rezultat. Radnički je imao priliku da konačno prekine seriju neuspeha, ali nije uspeo da sačuva prednost u završnici.

Nišlije su bolje otvorile utakmicu i prvu četvrtinu završile vođstvom od 20:14. Prednost su dodatno uvećale početkom druge deonice, kada su prvi put stigle do dvocifrene razlike (27:17). Aleksa Stevanović bio je posebno raspoložen pod košem, dok je Đonlić uspešno pronalazio rešenja u napadu.

Ipak, domaći su u finišu prvog poluvremena uspeli da smanje zaostatak, pa je na odmor otišao Niš sa vođstvom od 42:38.

Radnički je u nastavku podigao nivo igre, pre svega u odbrani, a trojkom Bikića prvi put je poveo na utakmici – 48:45. Beogradski tim nastavio je da koristi probleme gostiju u napadu, pa je nakon trojke Mijovića na nešto više od dva minuta pre kraja treće četvrtine stigao do prednosti od osam poena (59:51). Niš je, ipak, uspeo da smanji zaostatak do poslednjeg odmora – 62:57.

Ključni period utakmice pripao je gostima. Čvršćom odbranom i nekoliko osvojenih lopti Nišlije su pokrenule preokret, a Lugić je bio jedan od najzaslužnijih za promenu rezultata. Pogodio je dve uzastopne trojke, pa je Niš serijom 10:2 stigao do vođstva od 67:64.

Radnički se nije predavao i uspeo je da ponovo preuzme vođstvo, pa se u poslednjih pet minuta ušlo rezultatom 69:68. Ipak, u neizvesnoj završnici gosti su pokazali više koncentracije. Stefanović i Đonlić poentirali su iz prodora, Stevanović je iskoristio ofanzivni skok, a Lugić pogodio važnu trojku za 77:72.

Bjelić je trojkom vratio nadu domaćinu, ali Radnički nije uspeo da napravi završni preokret. Stefanović je nakon prodora pogodio jedno slobodno bacanje, Đorđević potom ukrao loptu, a Nišlije su sačuvale prednost. Iako je domaćinu ostalo još 1,2 sekunde za poslednji napad, nije uspeo ni da uputi šut.

Niš je tako stigao do pete pobede u KLS, dok Radnički nastavlja potragu za prvim trijumfom u takmičenju.