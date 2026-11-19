Bećirović se oglasio nakon dolaska u Partizan: "Velika je čast biti deo crno-bele porodice"
Novi direktor Partizana Sani Bećirović oglasio se nakon dolaska u klub iz Humske, istakavši da mu imenovanje na novu funkciju predstavlja veliku čast i zadovoljstvo.
Bećirović nije želeo previše da govori o planovima u ovom trenutku, već je naglasio da mu je prioritet da se što pre upozna sa načinom funkcionisanja kluba i započne zajednički rad sa Duletom Karavesovićem.
- Velika čast i zadovoljstvo je dobiti podršku uprave i postati član crno-bele porodice. Nemam mnogo toga da izjavim u ovom trenutku, osim da je sada vreme da uz Duleta Karavesovića što pre uđem u sistem i da zajedno radimo. Zahvalan sam na podršci i poverenju, a možemo više da pričamo kada prođe malo vremena - poručio je Bećirović.
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