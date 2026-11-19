NEMAČKI kancelar Fridrih Merc izjavio je danas na konferenciji posle sastanka "Koalicije voljnih" u Berlinu da neće dozvoliti da velike sile po scenariju iz Jalte ponovo podele Evropu i odbacio mogućnost da se pregovori za Ukrajinu vode bez učešća evropskih država.

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On je naveo da lideri "Koalicije voljnih" žele "mir za Ukrajinu koji je istovremeno pravedan i trajan", uz više, a ne manje, bezbednosti za Evropu i svet.

-Nastavićemo da pružamo podršku Kijevu sve dok to bude potrebno. Ukoliko dođe do mirovnih pregovora, mi ćemo u njima učestvovati. Pregovori mogu da budu uspešni samo ako su Ukrajina i Evropa zajedno deo tog procesa. Format 'u stilu Jalte' neće doneti mir, istakao je Merc, prenosi Gardijan.

Sećanje na Jaltu, samit između sila pobednica Drugog svetskog rata koji je otvorio put podeli Evrope na dva bloka, oživeo je trilateralni samit u Šenženu, u Kini, gde su američki predsednik Donald Tramp, ruski lider Vladimir Putin i kineski predsednik Si Đinping razgovarali o međunarodnim pitanjima u četvrtak, ocenjuje Špigel.

-Sastanak u Šenženu je očigledno bio prvenstveno prilika za fotografisanje, komentarisao je Merc trilateralni samit.

Nasuprot tome, smatra Merc, 40 zemalja je na sastanku u Berlinu pokazalo svoju kontinuiranu podršku Ukrajini.

-Dok god je potrebno, podržavaćemo Kijev, naglasio je Merc.

On je dodao da je svakom od gostiju, kao poklon, uručio komad Berlinskog zida, kao primer "onoga što je aranžman iz Jalte predstavljao za Berlin".

-Možda se sećate da je 1987. godine predsednik Regan, stojeći ovde u Berlinu, rekao: 'Gospodine Gorbačov, srušite ovaj zid!'. Danas mi poručujemo predsedniku Putinu: 'Okončajte rat u Ukrajini i hajde da zajedno radimo na pronalaženju diplomatskih rešenja'. Ne želimo više nikada da živimo u podeljenoj Evropi. Želimo da živimo u slobodi i miru zajedno, naveo je Merc.

Nemački kancelar je potvrdio da je postoji plan o mogućim multilateralnim razgovorima u kojima bi učestvovali Ukrajina, Rusija, Evropa i SAD i dodao da pronalaženje odgovarajućeg mesta za takav susret ne bi trebalo da bude previše teško.

On je rekao da mirovna deklaracija, o kojoj su se u Kini dogovorili predsednici Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine, Donald Tramp, Vladimir Putin i Si Đinping, "ne vodi ka reorganizaciji sveta".

-Danas, ako postoji jedan ključni faktor u reorganizaciji Evrope, njena bezbednost, onda je to upravo sastanak koji je danas održan u Berlinu, rekao je on.

Saveznici Ukrajine (26 šefova država i vlada), u formatu "Koalicije voljnih" sastali su se danas u Berlinu, a na agendi su bili vazdušna odbrana, energetika i finansijska podrška.

Sastanak "Koalicije voljnih" održan je nakon što je Tramp nazvao ruskog predsednika Vladimira Putina prijateljem tokom današnjeg trilateralnog sastanka u Kini.

(Tanjug)

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