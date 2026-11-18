Povredio se Stefan Jović.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Košarkaši grčkog Arisa dočekuju Le Man u Evrokupu a u sastavu neće biti srpskog košarkaša Stefana Jovića jer je doživeo povredu.

Kako prenose grčki mediji, Jović će zbog povrede lista propustiti narednih desetak dana, a realan povratak na teren očekuje se tek nakon novembarske reprezentativne pauze.

To znači da bi mogao da konkuriše za tim tek za meč protiv Vikosa 5. decembra. Podsetimo, ovo nije prvi peh za Nišliju ove sezone pošto je do sada odigrao svega šest mečeva.