Za sve je kriva jedna aplikacija za klađenje.

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Lebron Džejms tužio je kompaniju PlayVision zbog neovlašćenog korišćenja njegovog lika, glasa i nadimka u reklamnoj kampanji za aplikaciju „Bron“, namenjenu analizi sportskog klađenja.

Košarkaš je 17. novembra pred saveznim sudom u Njujorku zatražio zabranu daljeg korišćenja svog identiteta, kao i odštetu od 10 miliona dolara.

Prema navodima iz tužbe, kompanija je koristila lik generisan veštačkom inteligencijom koji gotovo u potpunosti podseća na NBA zvezdu, uključujući njegove tetovaže, glas i dres sa brojem 23. Džejmsovi advokati tvrde da je reklama stvarala pogrešan utisak da košarkaš podržava aplikaciju.

PlayVision je uklonio sporni snimak nakon zahteva Džejmsovih predstavnika, ali je on do tada već prikupio približno milion pregleda. Dodatni problem predstavlja činjenica da se Džejmsov digitalni dvojnik u reklami pojavljuje dok razmatra opklade povezane sa NBA igračima.

🚨 LeBron James sues startup over AI ad that faked his endorsement LeBron James is taking a sports betting startup to court over an AI-generated version of himself. James has filed a federal lawsuit against Bron, an AI-powered betting research app run by PlayVision, and its two co-founders. He alleges that an ad used a synthetic James in a locker room, wearing his No. 23 jersey and tattoos and speaking in an imitation of his voice, swiping through NBA betting options. The ad was viewed about a million times on X within a day. The complaint says it falsely suggests James bets on NBA games, which league rules prohibit. He has an exclusive deal with Polymarket. James is seeking damages and an order banning use of his likeness and the "Bron" name. Luka Doncic, who also appeared in the ad, sent his own cease-and-desist letter. — Finance Culture (@CultFinance_) November 18, 2026

Pravni tim košarkaša smatra da takva promocija može da naruši njegov ugled, posebno imajući u vidu da Džejms već ima ekskluzivni ugovor sa platformom Polymarket.