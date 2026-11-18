Lebron DŽejms u centru skandala: Tužba i odšteta od 10 miliona
Za sve je kriva jedna aplikacija za klađenje.
Lebron Džejms tužio je kompaniju PlayVision zbog neovlašćenog korišćenja njegovog lika, glasa i nadimka u reklamnoj kampanji za aplikaciju „Bron“, namenjenu analizi sportskog klađenja.
Košarkaš je 17. novembra pred saveznim sudom u Njujorku zatražio zabranu daljeg korišćenja svog identiteta, kao i odštetu od 10 miliona dolara.
Prema navodima iz tužbe, kompanija je koristila lik generisan veštačkom inteligencijom koji gotovo u potpunosti podseća na NBA zvezdu, uključujući njegove tetovaže, glas i dres sa brojem 23. Džejmsovi advokati tvrde da je reklama stvarala pogrešan utisak da košarkaš podržava aplikaciju.
PlayVision je uklonio sporni snimak nakon zahteva Džejmsovih predstavnika, ali je on do tada već prikupio približno milion pregleda. Dodatni problem predstavlja činjenica da se Džejmsov digitalni dvojnik u reklami pojavljuje dok razmatra opklade povezane sa NBA igračima.
Pravni tim košarkaša smatra da takva promocija može da naruši njegov ugled, posebno imajući u vidu da Džejms već ima ekskluzivni ugovor sa platformom Polymarket.
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